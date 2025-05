Indiciado pela polícia, Augusto Melo enfrenta possibilidade de prisão; entenda o cenário

Indiciado pela Polícia Civil de São Paulo na última quinta-feira, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, agora passa a ter a atenção dividida entre os rumos do clube e a esfera policial. Diante do indiciamento, surgem dúvidas sobre a possibilidade de prisão de Augusto Melo. Conforme a advogada criminalista Beatriz Alaia Colin, do escritório Wilton Gomes Advogados, existe a possibilidade, mas depende de critérios legais rigorosos.

— A prisão preventiva exige provas do crime, indícios de autoria e um risco concreto, como destruição de provas ou continuidade delitiva. Sem isso, seria ilegal — explicou.

O próximo passo cabe ao Ministério Público, que agora tem quatro alternativas: oferecer denúncia, solicitar novas diligências, requerer o arquivamento do inquérito ou, em casos cabíveis, propor um acordo de não persecução penal.

Caso o Ministério Público opte por oferecer denúncia e ela seja aceita pelo Judiciário, Augusto Melo se tornará réu. No entanto, isso não implica em prisão automática.

— A simples aceitação da denúncia não leva à prisão. Será necessário que o juiz avalie a necessidade de medida cautelar com base nas provas — explicou Wilton Gomes, sócio-titular do escritório Wilton Gomes Advogados.

Se for comprovado que Melo agiu com dolo, ele poderá ser condenado pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem ultrapassar 15 anos de prisão. Beatriz enfatiza, porém, é necessário demonstrar intenção de fraudar. — A mera assinatura de um contrato irregular não basta para configurar crime.

Augusto Melo nega renúncia, e defesa insinua motivação política em indiciamento

Apesar de o Corinthians ter sido apontado pela Polícia Civil como vítima do esquema, os dirigentes ainda podem ser responsabilizados se ficar comprovada a intenção criminosa.

— A má gestão não configura crime, mas se houver prova de envolvimento direto, a responsabilização criminal é possível — afirmou Beatriz.

Por ora, Augusto Melo permanece no cargo, reafirmando sua inocência e aguardando a decisão do Ministério Público. Enquanto isso, o Corinthians enfrenta uma crise que extrapola os gramados e pode trazer desdobramentos severos na Justiça criminal, civil e esportiva.