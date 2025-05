Augusto Melo tem liminar negada após dizer que não acionaria Justiça por impeachment

A juíza Márcia Cardoso, da 5ª vara cível do Tatuapé, indeferiu um pedido de aliados de Augusto Melo para que a votação de seu impeachment fosse interrompida imediatamente. O Conselho Deliberativo do Corinthians irá analisar o pedido de afastamento nesta segunda-feira (26), às 19h (de Brasília), no Parque São Jorge.

O requerimento foi feito através dos advogados Marcos Ragazzi e José Trucilio Júnior, auxiliados por Eduardo Cardozo, ex-Ministro da Justiça de Dilma Rousseff, contratado para auxiliar no processo.

O pedido de suspensão requeria a reunião da última ata e os nomes dos conselheiros presentes. Mais cedo, a mesma Vara Cível recusou um pedido do conselheiro Roberto William Miguel, o Libanês. As ações fazem parte de uma força tarefa de Augusto Melo para frear o impeachment.

Contradição

Na última sexta-feira (23), Ricardo Cury, advogado de Augusto Melo, concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente na Neo Química Arena. Durante a coletiva, afirmou que não iria judicializar o pleito.

- Com relação à reunião de janeiro, que foi suspensa, existem ações que estão em cursos, movimentos processuais em nome do Augusto. Um no Tribunal do Justiça e outro que está subindo no STF, em relação à reunião de janeiro. Já a próxima segunda, não pretendemos entrar em qualquer ação em nome do Augusto, antecipo aqui. Mas precisamos verificar como a reunião ocorrerá. Tem uma série de questionamentos que a defesa vai fazer no início, tempo de defesa. Não vamos tolerar desvio de poder — falou o advogado em entrevista coletiva na Neo Química Arena, nesta sexta-feira (23).

Como será a votação?

A votação será realizada de maneira secreta pelos 302 conselheiros do clube aptos para a sessão. A primeira chamada será às 18h (de Brasília). Caso a maioria simples aprove o impeachment de Augusto Melo, o dirigente será afastado de maneira imediata até a realização de uma assembleia-geral, onde os sócios terão direito a voto.

Em caso de aprovação do impeachment, o Conselho Deliberativo terá cinco dias para definir a data da assembleia-geral de sócios do Corinthians, que será a etapa final para destituir Augusto Melo. Essa votação deve ocorrer em até 60 dias após o pleito entre os conselheiros.

Nesse cenário, o clube seria presidido provisoriamente pelo 1º vice-presidente da gestão, atualmente Osmar Stábile. As eleições definitivas para um novo mandatário em caso de impeachment seriam resolvidas por voto indireto no realizada no Conselho Deliberativo do Corinthians (CD), em data definida pelo presidente do órgão, Romeu Tuma Jr.