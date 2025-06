Corinthians resolve pendência com Memphis e aguarda retorno do jogador

O Corinthians espera Memphis na reapresentação do elenco marcada para tarde deste sábado (28), no CT Dr. Joaquim Grava. O clube alvinegro acertou parte das pendências com o atacante, que havia ameaçado não cumprir o planejamento caso o não houvesse o pagamento.

No início da semana, a equipe jurídica do Memphis notificou o Corinthians por uma dívida de R$ 6,1 milhões. O Timão já acertou o pagamento de R$ 1,4 milhão, referentes aos direitos de imagem, restando agora apenas os valores de bônus pela premiação do título do Campeonato Paulista.

A informação foi veiculada na 'Gazeta Esportiva' e confirmada pelo Lance!. O Corinthians espera que o atleta esteja com o elenco. Os jogadores tiveram duas semanas de férias e retornam aos trabalhos visando as disputas do segundo semestre.

Corinthians se reapresentará neste sábado (28), no CT Dr. Joaquim Grava(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Dívidas com Memphis

O Corinthians ainda precisa pagar cerca de R$ 4,7 milhões ao holandês pela premiação do título do Campeonato Paulista, um bônus previsto em contrato. Augusto Melo, presidente na época em que o jogador acertou com o clube alvinegro, admitiu que o valor ainda não foi pago.

A nova diretoria busca maneiras de quitar o valor, não só com Memphis, mas com todo o elenco. A equipe de Osmar Stábile questiona a estratégia para pagar o holandês, e busca novas fontes de renda para acertar as pendências.

Dentro do CT, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, é visto como um dos responsáveis por manter conversas com o atleta ao longo das próximas semanas. O Timão treinará por duas semanas até o próximo confronto pelo Brasileirão, no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.