O Corinthians começa a planejar a montagem do elenco para a próxima temporada. Igor Coronado, meia do Timão, terminou o ano na reserva, o que gerou dúvidas sobre uma possível negociação. Porém, após disputar um amistoso beneficente nesta quarta-feira (11), o jogador afirmou que deseja continuar no clube alvinegro.

Contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em fevereiro deste ano, Igor Coronado possui contrato com o Corinthians até 2026. O atleta reiterou o compromisso do vínculo e garantiu a sua permanência.

— Quero ficar, eu tenho contrato, vou trabalhar nessas férias para chegar na melhor maneira possível no Corinthians — disse o atleta em entrevista à "ESPN".

Neste ano, o jogador disputou 45 partidas, sendo 18 delas como titular. O atleta marcou quatro gols e deu cinco assistências ao longo da temporada. Igor Coronado fechou o ano na reserva.

Na mesma posição, Rodrigo Garro se consolidou como titular absoluto do Corinthians. O argentino disputou 56 partidas, marcou 13 gols e deu 14 assistências. O meia conquistou o prêmio de "Melhor Meia do Campeonato Brasileiro".

Igor Coronado rechaçou uma disputa por posição com Rodrigo Garro, declarou que pode fazer outras funções em campo e pediu uma oportunidade para atuar junto ao meia argentino na equipe titular do Corinthians.

Igor Coronado em ação pelo Timão (Foto: Thiago Gadelha / AFP)

— A disputa é com todos os jogadores, eu jogo no meio, como atacante, na beirada, então é onde o treinador conseguir me encaixar, e colocar inclusive com o Garro, nós dois temos características similares, porém, tenho certeza que cabe os dois dentro de campo. Eu vou trabalhar meu máximo, estou à disposição do treinador, aonde ele quiser me encaixar eu quero jogar - disse o jogador.