Por onde anda César Prates, ex-lateral de Botafogo e Corinthians?

César Prates foi um dos laterais mais versáteis do futebol brasileiro, conhecido por sua habilidade nas cobranças de falta e precisão nos cruzamentos. Sua carreira inclui passagens importantes por grandes clubes, como Botafogo, Corinthians e Sporting, além de experiência no futebol europeu. Atuando tanto como lateral-direito quanto no meio de campo, César se destacou pela entrega em campo e pela regularidade. O Lance! te conta por onde anda César Prates.

Por onde andou César Prates no futebol?

César Prates começou sua carreira profissional no Internacional, onde ganhou notoriedade por sua força defensiva e qualidade técnica. Após se destacar, teve uma breve passagem pelo futebol europeu, no Real Madrid B, mas foi no Botafogo, em 1998, e no Corinthians, em 1999, que consolidou seu nome no futebol brasileiro.

Seu desempenho chamou atenção do Sporting, de Portugal, onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira, sendo campeão do Campeonato Português. Após essa fase, passou por diversos clubes, acumulando experiência e contribuindo com sua liderança dentro e fora de campo.

César Prates e suas conquistas

No Sporting, César Prates participou de uma campanha histórica ao conquistar o Campeonato Português de 1999–2000, quebrando um jejum de títulos do clube. Além disso, no Brasil, integrou equipes como Corinthians e Botafogo em momentos de transição, mostrando sua capacidade de adaptação a diferentes estilos de jogo e cenários.

Por onde anda César Prates?

Após encerrar sua carreira como jogador, César Prates mudou completamente sua trajetória e passou a se dedicar ao cristianismo, tornando-se pastor evangélico. Atualmente, ele realiza palestras motivacionais e trabalha com projetos sociais ligados à fé e à inclusão.

César mantém contato com o mundo do futebol, participando de eventos e jogos comemorativos, onde relembra sua trajetória e contribui com sua experiência para formar novas gerações de atletas.

Clubes em que César Prates jogou:

1994–1996: Internacional

1997: Real Madrid B

1997: → Vasco da Gama (empréstimo)

1998: → Coritiba (empréstimo)

1998–1999: → Botafogo (empréstimo)

1999: → Corinthians (empréstimo)

2000–2003: Sporting

2003–2004: Galatasaray

2004: Figueirense

2005: Botafogo

2005–2006: Livorno

2007: Chievo

2007–2008: Figueirense

2008: Atlético Mineiro

2009: Portuguesa

2010: Joinville

2010: Náutico