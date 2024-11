Memphis Depay revela ansiedade por dérbi: ‘batalha crucial’

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/11/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O atacante Memphis Depay revelou sua ansiedade para disputar seu primeiro dérbi pelo Corinthians contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O holandês destacou que a partida é uma 'batalha crucial', destacando que esses são os tipos de confrontos que qualquer jogador deseja jogar. O clássico é fundamental para o Timão na luta para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Desde sua chegada, Memphis vem desempenhando um papel decisivo com dois gols e quatro assistências em oito jogos, rapidamente se tornando uma peça-chave no esquema do técnico Ramón Díaz.

Memphis, que recentemente enfrentou uma maratona de jogos e mostrou seu impacto com gols e assistências, sabe da importância da partida para o clube e a torcida.

— A preparação foi curta, mas fizemos o máximo para nos recuperarmos, nossos corpos. Será o meu primeiro dérbi, todos no clube sabem a importância de jogar essa partida — afirmou o jogador. Ele expressou sua motivação em entrevista à Corinthians TV, reforçando que jogos como esses são especiais. — É uma batalha crucial e nós precisamos conquistar os três pontos.

O clássico contra o Palmeiras representa uma chance para Memphis Depay reforçar seu papel de destaque no Corinthians e ajudar a manter a equipe na Série A em um ano complicado, com eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana.

É esperado que Memphis comece o jogo como titular, trazendo sua experiência e habilidade para um confronto desafiador. Se atuar, este será seu quarto jogo em um período de 11 dias.

– Estou animado para viver esta experiência. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos – disse Memphis.

O holandês disputou os 90 minutos completos no empate com o Racing pela semifinal da Sul-Americana e foi decisivo ao marcar na vitória sobre o Cuiabá no Brasileiro. Na volta contra o Racing, destacou-se ao dar uma assistência para Yuri Alberto antes de ser substituído aos 76 minutos.

Memphis Depay em treino no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Este será seu segundo clássico pelo clube. Na atual edição do Brasileiro, Memphis jogou 30 minutos na derrota para o São Paulo por 3 a 1, em Brasília.

Diferente do jogo contra o São Paulo, Memphis contará agora com o apoio de uma torcida alvinegra vibrante, sem a presença de torcedores adversários. O atacante destaca que o time deve saber aproveitar essa energia dos torcedores na Neo Química Arena.

— Nós, como time, precisamos nos beneficiar disso, sentir este espírito e buscar os três pontos, porque esta é a única opção quando se joga um dérbi, especialmente em casa. Estou animado por isto — finalizou o holandês. Com 35 pontos, o Timão ocupa a 15ª colocação e precisa vencer para poder se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.