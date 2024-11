Corinthians busca sequência invicta no Campeonato Brasileiro

(Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/11/2024 - 07:15 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo na noite desta segunda-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena, precisando vencer o Palmeiras para se afastar da zona de rebaixamento, mas também para bater o recorde com a maior sequência invicta do clube na atual edição do torneio.

O time iniciou essa série após perder para o São Paulo e, desde então, somou resultados que ajudaram a distanciar-se da zona de rebaixamento: vitórias diante de Athletico-PR e Cuiabá, e empate com o Internacional. Atualmente, o Corinthians ocupa a 15ª posição na tabela, com 35 pontos.

Somar pontos no clássico é vital para consolidar o bom momento e reforçar a segurança na reta final do campeonato, que ainda conta com sete rodadas pela frente. No entanto, o retrospecto recente em confrontos diretos não é animador para o Timão, que venceu apenas uma vez nas últimas 16 partidas, com a última vitória ocorrendo em 2021, com oito derrotas, além de sete empates.

Para o duelo, o Corinthians não contará com Igor Coronado, que cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o time terá os reforços de José Martínez e Yuri Alberto, que voltam após suspensão.

Do outro lado, o Palmeiras se destaca pela solidez defensiva e lidera as estatísticas defensivas do Brasileirão, com 25 gols sofridos, o Verdão é a melhor defesa, além de 14 jogos sem sofrer gols, igualando o Botafogo. Como visitante, o time alviverde possui a melhor defesa, com 13 gols sofridos, e o menor número de derrotas, além de não ter sofrido gols em sete partidas fora de casa.

O clássico será um teste crucial para as ambições do Corinthians, que busca estabilidade em meio a uma temporada repleta de altos e baixos.