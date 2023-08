O Timão vem embalado após a classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana e não perde há dez jogos consecutivos na temporada. Mesmo com a decisão diante do São Paulo no meio da semana, Vanderlei Luxemburgo deve mandar força máxima para o confronto em Itaquera já que o Alvinegro quer se distanciar da zona do rebaixamento. O Corinthians possui 20 pontos e ocupa o 14º lugar na tabela.