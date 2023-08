Duelo entre as equipes acontece na Neo Química Arena no domingo (13)

Corinthians x Coritiba: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

(Foto: Vinicius Saraiva Da Rosa/Photo Premium/Gazeta Press)

O Corinthians vai receber o Coritiba neste domingo (13), às 16h, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida promete movimentar a parte de baixo da tabela de classificação, já que os dois times precisam vencer: o Corinthians tenta se distanciar dos últimos colocados, e o Coxa precisa tenta sair da zona de rebaixamento nas próximas rodadas. Na Lance! Betting, se ambas as equipes marcarem gols, as odds pagam 2.18, por exemplo.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds apontam o Corinthians disparado como grande favorito a vencer o confronto em São Paulo, pagando 1.87, com empate a 3.30. Uma vitória do Coritiba tem odds de 4.60, até o momento.

Nossa sugestão de aposta aqui é na que o Timão marca acima de 1.5 gols na partida, com odds a 2.23.



*As odds podem mudar

Estatísticas

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Só em Campeonatos Brasileiros, Corinthians e Coritiba já se enfrentaram 46 vezes, e os confrontos mostram vantagem do time paulista. O Timão venceu 24 jogos, enquanto o Coxa tem 11 triunfos, além de 11 empates entre as equipes até o momento.

As duas equipes vivem situação complicada no Brasileirão. O Timão é o 14º colocado, com 20 pontos, apenas dois a mais que o último time da zona de rebaixamento, o Santos. Na última rodada, empatou com o Internacional por 2 a 2, no Beira-Rio.

O momento do Coxa é mais complicado. Com apenas 14 pontos e três vitórias, o time é o 18º da tabela e nem se vencer conseguirá sair da degola nesta rodada.

Onde assistir à partida

Corinthians x Coritiba

Data e horário: 13/08/2023, às 16h

Local: Neo Química Arena