O departamento jurídico do Corinthians está planejando recorrer da condenação que o obriga a pagar uma indenização à família do cantor Tim Maia, falecido em 1998, e à gravadora Warner Chappell. O clube é acusado de utilizar a música "Não quero dinheiro (só quero amar)", um dos grandes sucessos do artista, em uma campanha publicitária realizada em 2012, durante a participação do Corinthians no Mundial de Clubes no Japão.