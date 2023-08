Segundo soube o Lance!, o acordo firmado entre as diretorias de Corinthians e Bragantino estabeleceu R$ 400 mil pelo valor do aluguel da Neo Química Arena, e o Timão ainda ficaria com a totalidade da renda para pagar os custos operacionais da Arena. O público total foi de 7.873 pessoas, com renda bruta de R$190.680 mil.