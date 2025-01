Corinthians recebe o Águia Santa, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto será transmitido pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV, pacote de streaming "Paulistão+", e CazéTV, no YouTube e na Amazon Prime. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

O time da casa, liderando seu grupo com seis pontos, chega após uma série de nove vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre o Velo Clube e o Bragantino, ambas por 2 a 1. Com o apoio de sua torcida e uma equipe em forma, o Timão busca continuar sua trajetória de sucesso.



Em contrapartida, o Água Santa, atualmente na última posição do grupo C sem pontos, enfrenta um grande desafio. A equipe, que sofreu uma derrota por 6 a 0 para o Mirassol na rodada anterior, procura uma reviravolta para melhorar sua posição no campeonato.

➡️ Gaviões da Fiel detona votação do impeachment e cobra punição no Corinthians

Confira as informações do jogo entre Corinthians e Água Santa

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ÁGUA SANTA

3ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), e CazéTV

🟨 Arbitragem: Lucas Canetto Bellote

🚩Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

📺 VAR: Adriano de Assis Miranda

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Cacá, Matheus Bidu (Hugo); Alex Santana, André Carrillo, Ryan, Igor Coronado (Talles Magno); Yuri Alberto, Memphis Depay (Romero).



ÁGUA SANTA (Técnico: Marcelo Cabo)

Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches, Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias, Robinho; Marco Antônio, Willen.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte