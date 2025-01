Gustavo Quinteros é inscrito no BID e está liberado para estreia no Grêmio

O Grêmio fará a sua estreia no Campeonato Gaúcho na noite de quarta-feira (22), quando enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. O jogo marcará não somente o primeiro jogo do Tricolor na temporada, mas também o de Gustavo Quinteros sob comando da equipe.

Isso porque o técnico teve o seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e assim fica liberado estar na casamata e para comandar a equipe. Quinteros terá seu primeiro compromisso oficial no comando do Tricolor.

Até o momento, Quinteros teve dois amistosos no comando do Grêmio na pré-temporada. Os dois acabaram em vitória para o seu time. O primeiro foi contra o São José que terminou com o placar de 2 a 1 para o Tricolor, enquanto o segundo foi uma goleada de 9 a 0 em cima do Sindicato dos Atletas.

Gustavo Quinteros comandará o Grêmio em 2025 (Foto: Divulgação/Grêmio FBPA)

Grêmio tem mudanças para 2025

Gustavo Quinteros foi o escolhido para substituir Renato Gaúcho após o ídolo se desligar do cargo de técnico. O argentino é uma das principais mudanças para 2025 - o que deve, também, impactar na equipe que enfrenta o Brasil de Pelotas.

Diferente de Renato, Quinteros quer dar mais oportunidades a Pavon, que deve ser titular na quarta-feira. Além disso, ao menos três titulares deixaram o Tricolor ao final da temporada. Marchesín, Reinaldo e Soteldo devem ser substituídos por Gabriel Grando, Mayk e Aravena.

O provável Grêmio tem Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi, Villasanti, Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.