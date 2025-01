Corinthians vence por placar elástico em sua estreia na Copinha

O Corinthians estreou com vitória na Copinha 2025. Neste sábado (4), o clube alvinegro venceu o Gazin Porto Velho por 3 a 0, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Bahia, Araújo e Pelegrin foram os autores dos gols da primeira vitória do Timão na atual edição do torneio.

Atual campeão da Copinha, o Corinthians mostrou superioridade durante toda a partida. O treinador Orlando Ribeiro se destacou ao promover a entrada de Araújo e Pelegrin, que marcaram no duelo desta noite. Com o resultado, o clube alvinegro assumiu a liderança do grupo 27 e precisa de apenas mais uma vitória para garantir vaga na próxima fase.

Como foi o jogo?

O Timão começou dominando as ações ofensivas e não demorou para abrir o placar. Aos três minutos de jogo, Bahia aproveitou cruzamento à meia altura, e dentro da pequena área, finalizou forte para marcar o primeiro gol do Corinthians na competição.

O clube alvinegro seguiu pressionando no ataque após o primeiro gol. As principais jogadas do Timão eram pelas laterais, quase sempre com cruzamentos no meio da área. O Gazin Porto Velho teve dificuldades para criar boas oportunidades ofensivas.

A melhor chances do Gazin Porto Velho foi aos 36 minutos. Leonardo aproveitou bom cruzamento, arrumou espaço na pequena área, cabeceou e Kauê fez grande defesa para manter a vantagem do Corinthians no placar.

A segunda etapa começou como terminou o primeiro tempo, com domínio do Corinthians. Aos 11 minutos, após cobrança de escanteio, Araújo finalizou de calcanhar e fez um belo gol para ampliar o placar da partida.

Orlando Ribeiro mostrou estrela na segunda etapa. Após ter colocado Araújo, o treinador também promoveu a entrada de Pelegrin. Aos 24 minutos, o jovem tinha pouco tempo em campo quando aproveitou passe de Gabriel Caipira, na segunda trave, e marcou o terceiro gol do Timão. A partida terminou com o triunfo alvinegro.

Corinthians venceu na estreia da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

O que vem por aí?

A próxima partida do Timão será na terça-feira (7), contra o Rio Branco-AC, às 17h (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. No mesmo local, o Gazin Porto Velho encara o time sede da chave, às 14h45 (de Brasília)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 GAZIN PORTO VELHO

1ª rodada - Fase de grupos da Copinha

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

🥅 Gols: Bahia (3'/1ºT); Araujo (11'/2ºT) e Pellegrin (24'/2ºT) (COR)

🟨 Cartões amarelos: - Elton (GAZ)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia, Victor Dourado e Luiz Eduardo (Pellegrin); Luiz Fernando (Araújo), Nicollas (Juninho) e Gui Negão

Gazin Porto Velho (Técnico: Donizete Barbosa)

Emanuel; Rafael, Gustavo Caixa, Luiz Henrique e Luiz Leite; Elton, Carlos Eduardo e Kauê Fogaça; Vinícios (Jacaré), Erick e Leonardo