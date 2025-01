Audiência marcada para domingo definirá data do retorno de Garro ao Corinthians

Rodrigo Garro, meia do Corinthians, se envolveu em acidente automobilístico, na madrugada deste sábado (4), que resultou na morte de um motociclista. Um teste de alcoolemia, popularmente conhecido no Brasil como bafômetro, registrou que o argentino havia ingerido bebida alcoólica e estava com 0,54 gramas de álcool por litro de sangue. O fato aconteceu na região de La Pampa, na Argentina.

A legislação local determina que a tolerância de álcool para dirigir é zero. O jogador de 27 anos chegou a ser preso preventivamente, mas foi liberado após prestar depoimentos. Garro estava acompanhado de Facundo Castelli, meia do Emelec, do Equador. A vítima foi identificada como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

As autoridades responsáveis pelo caso realizarão uma audiência com o jogador na manhã deste domingo (5) para decidir se Rodrigo Garro será responsabilizado criminalmente pelo ocorrido. O incidente pode ser enquadrado como homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar, agravado pelo consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

Francisco Cuenca, promotor responsável pelo caso, declarou que serão realizadas coletas de provas e mais entrevistas com testemunhas do acontecimento. Caso seja aceita pelo Ministério Público, a denúncia pode acarretar prisão de 3 a 6 anos.

No início da tarde deste sábado (4), O Corinthians afirmou que o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, acompanham a situação do jogador junto a seus advogados e familiares.

Rodrigo Garro durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A reapresentação do Corinthians para a próxima temporada está marcada para a terça-feira (7). Rodrigo Garro aguarda audiência para saber se retorna ou Brasil, ou aguarda mais tempo na Argentina para o desenrolar das investigações.