Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 17:08 • Salvador (BA)

Goleiro do Corinthians, Hugo Souza errou o passe e entregou a bola de graça para o atacante do Vitória, Alerrandro, marcar o primeiro gol da partida, aos nove minutos da primeira etapa. A falha bizarra durante duelo do Brasileirão, neste sábado (9), repercutiu bastante nas redes sociais, com o choque dos torcedores do Timão e algumas reclamações sobre o desempenho do jogador.

Apesar do erro de Hugo Souza, o Corinthians conseguiu buscar o empate com Yuri Alberto, ainda na primeira etapa.

Vale lembrar que o Timão e o Vitória estão com o mesmo número de pontos na tabela do Brasileirão. O Rubro-Negro Baiano, no entanto, está à frente do Corinthians pela quantidade de vitórias, já que conquistou a marca duas vezes a mais que a equipe paulista.