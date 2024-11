Yuri Alberto e Memphis Depay em aquecimento no Barradão, antes de Vitória x Corinthians (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 18:08 • Vitória (ES)

A jogada iniciada por Memphis Depay foi a grande chance do Corinthians garantir o empate contra o Vitória, neste sábado (9), ainda no primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto. O lance foi celebrado pelos torcedores do Timão, quem acreditam na potência do trio de ataque, composto pelos atacantes e pelo meia Garro, para livrar o clube da zona de rebaixamento.

A partida contra o Vitória pela 33ª rodada do Brasileirão começou sofrida para o Timão, após erro bizarro do goleiro Hugo Souza, que deu chances para Alerrandro abrir placar para o Rubro-Negro aos nove minutos.

A jogada de empate

A jogada ofensiva começa nos pés de Memphis Depay, quem corta pelo meio do campo e desacelera para driblar o adversário, antes de passar para Garro. O meia recebe e toca rapidamente para Yuri Alberto, que se invade com velocidade a área do Vitória e manda a bola direto para as redes do Rubro-Negro.

Timão e Vitória chegaram para o duelo no Barradão, em Salvador (BA), com a mesma pontuação na tabela. O Rubro-Negro Baiano, no entanto, estava à frente do Corinthians pela quantidade de vitórias, duas a mais que a equipe paulista.