O Corinthians ainda não recebeu proposta do Grêmio por Luan. No entanto, pessoas do clube gaúcho conversam com o estafe do atleta e tratam a possibilidade dele retornar ao Tricolor, o que é vontade do técnico Renato Portaluppi. No entanto, para o negócio avançar é importante que o jogador se desligue do Timão.