Focado em afastar o Alvinegro da zona do rebaixamento no Brasileirão, o técnico Vanderlei Luxemburgo repetiu a estratégia do primeiro jogo e não relacionou os titulares corintianos para o duelo. Apenas Róger Guedes, suspenso no Campeonato Brasileiro, viajou com a delegação alvinegra para o Peru. Barletta, recuperado de uma torção no joelho, é a principal novidade na lista de jogadores disponíveis para o confronto.