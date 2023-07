Embora ainda não tenha recebido proposta oficial por Róger Guedes, o Corinthians aposta no bom relacionamento com o empresário para blindá-lo do interesse do fundo de investimentos responsável pelos quatro principais times da Arábia Saudita (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Ahli). As conversas com o estafe do atacante, no entanto, preocupam torcedores nas redes sociais.