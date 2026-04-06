Lingard vira assunto após derrota do Corinthians: 'Sempre foi'

O Corinthians perdeu para o Internacional por 1 a 0, na noite deste domingo (6), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o meia Jesse Lingard foi alvo de debate depois da derrota do Timão.

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Na Neo Química Arena, o Corinthians fez partida abaixo e foi derrotado para o Colorado com belo gol de Alexandro Bernabei. Jesse Lingard, o inglês do Timão, foi titular no duelo e teve atuação apagada, assim como a maioria dos jogadores do Time do Povo.

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Pela grande expectativa criada no jogador, torcedores do Corinthians não perdoaram a má atuação do meia nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

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Veja comentários sobre Lingard

Como foi a derrota do Corinthians

Corinthians e Internacional fizeram um primeiro tempo burocrático na Neo Química Arena. Com a exceção de uma finalização de Bernabei em lance que estava impedido, nenhuma das equipes conseguiu criar uma grande chance nos primeiros 45 minutos.

O time mandante até teve mais a bola, com posse que ultrapassou os 60% até o intervalo, mas o comportamento de domínio do jogo não se refletiu no ataque. O jogo também foi prejudicado pelo número exagerado de faltas cometidas pelas equipes. Foram 19 no total, dez do lado corintiano e nove para o Inter.

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Em sua estreia jogando em casa, Jesse Lingard pouco apareceu na partida. Não teve finalizações, dribles ou passes em profundidade ao longo do primeiro tempo. Yuri Alberto, apesar de brigar e sofrer faltas, também foi apagado.

Dorival Jr foi demitido do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Inter, por sua vez, teve um comportamento mais cauteloso de não insistir em bolas longas e nem forçar jogadas pelos lados, apesar da presença de pontas no esquema montado por Pezzolano. Pelo fato do Corinthians não ter se atirado ao ataque, o Colorado também não teve contra-ataques para explorar.

A segunda etapa não apresentou um cenário tão diferente, com a exceção do gol do Internacional em lance isolado no ataque. Bernabei recebeu livre na intermediária, cortou para a perna esquerda e acertou um belo chute colocado no canto de Hugo Souza, que mal pulou na bola e não evitou o tento colorado.

A resposta do Corinthians foi pouco efetiva. Dorival não conseguiu ajustar a equipe para buscar empate e o sistema ofensivo teve pouquíssima criatividade para construir finalizações. As jogadas individuais pelos lados de campo também não surtiram efeito. Apesar do clima frio em campo que seguiu até o fim na Neo Química Arena, o resultado do duelo deve deixar consequências quentes nos bastidores conrintianos.

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