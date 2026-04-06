A diretoria do Corinthians está em busca de um novo técnico para substituir Dorival Júnior, demitido após uma sequência de nove partidas sem vitórias no comando da equipe. O nome de ex-treinadores da Seleção interessa os dirigentes, que têm algumas opções no radar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em um primeiro momento, o objetivo do clube é ter um treinador já para a estreia na Libertadores, contra o Platense, na Argentina, na próxima quinta-feira (9). Com isso, técnicos que estão livres no mercado aparecem, neste momento, como prioridade.

O primeiro nome, aprovado por parte da diretoria, é Fernando Diniz. Campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, o treinador é bem avaliado internamente e, apesar de ainda relativamente jovem na carreira, possui experiência considerada relevante, com passagens por clubes como São Paulo, Santos, Vasco e Cruzeiro.

continua após a publicidade

O Lance! apurou, no entanto, que pesam contra, no entanto, a resistência de uma ala da diretoria, que não aprova a possível contratação, e a necessidade imediata por resultados. Internamente, há o entendimento de que o estilo de jogo do treinador de 52 anos exige tempo de trabalho e adaptação.

Pesam contra, no entanto, uma ala da diretoria que não aprova nome e a necessidade urgente por resultados. É sabido internamente que o estilo de jogo do treinador de 52 anos exige tempo e adaptação.

continua após a publicidade

Outro nome que divide opiniões, mas também é avaliado pela diretoria e aparece, ao lado de Fernando Diniz, entre as prioridades iniciais, é Tite. Multicampeão pelo Corinthians, o treinador soma 370 jogos no comando da equipe, com 191 vitórias, 110 empates e 69 derrotas, alcançando 61,5% de aproveitamento.

No período, o time marcou 526 gols e sofreu 279. Sob sua liderança, o clube conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), a Libertadores de 2012, o Mundial de Clubes de 2012, além do Paulista de 2013 e da Recopa Sul-Americana de 2013.

Por outro lado, dois fatores pesam contra um possível retorno de Tite neste momento: os trabalhos recentes abaixo do esperado no Flamengo e no Cruzeiro, ambos encerrados com demissão, e o episódio mais recente envolvendo o treinador e o Corinthians. Em abril de 2024, quando estava próximo de voltar ao clube, o técnico recuou de última hora e cancelou o acerto alegando questões de saúde.

Fernando Diniz, ex-técnico do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Opções no radar; ex-treinadores da Seleção são cotados

O Corinthians também analisa outros treinadores que estão livres no mercado, como Juan Pablo Vojvoda, que deixou o Santos recentemente, e Filipe Luís, ex-Flamengo.

Sylvinho, atual técnico da Albânia, eliminada na repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2026, também entrou na lista de avaliação do clube. Até o momento, no entanto, não houve contato para um possível retorno do treinador, que comandou o Corinthians entre maio de 2021 e fevereiro de 2022.

Inicialmente, o Timão prioriza Tite e Fernando Diniz, mas não descarta avançar por outros nomes caso as negociações não evoluam como esperado.

Tite está sem clube desde que deixou o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O que o Corinthians busca no mercado?

Segundo Marcelo Paz, as características buscadas pelo Corinthians no próximo treinador estão diretamente ligadas ao cenário que o profissional encontrará ao assumir o comando da equipe. A diretoria entende que o novo técnico precisará dar uma resposta imediata em campo, além de estar alinhado ao planejamento traçado pelo clube para este curto prazo.

A sequência de partidas envolve a largada na Libertadores, jogo decisivo na quinta fase da Copa do Brasil e a busca por uma escalada na tabela do Brasileirão.

— Queremos um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem da torcida, para que a gente volte a sorrir — disse Paz.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.