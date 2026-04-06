Corinthians prioriza Fernando Diniz e avança em negociação
Diretoria trabalha para ter o treinador no comando da equipe ainda nesta semana
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O Corinthians avançou nas negociações para contratar o técnico Fernando Diniz. O treinador deve chegar para substituir Dorival Júnior, demitido após a derrota para o Internacional, neste domingo (5), na Neo Química Arena.
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A diretoria do clube tinha, além de Diniz, Tite como alvo. No entanto, o Lance! apurou que o nome do treinador que passou recentemente pelo Vasco ganhou força nas últimas horas com o avanço das tratativas.
Internamente, o Corinthians sabe que a chegada de Fernando Diniz não agrada a todos os torcedores. Há, inclusive, uma ala no Parque São Jorge contrária à contratação do treinador de 52 anos.
Apesar disso, Marcelo Paz, executivo de futebol, e Osmar Stabile, presidente do clube, apostam no técnico. A avaliação é que o estilo de jogo baseado na posse de bola e na troca de passes, com futebol menos pragmático, pode se encaixar com as características do elenco.
A expectativa da diretoria é concluir os trâmites ainda nesta segunda-feira (6) e já ter Diniz no banco de reservas na próxima quinta-feira (9), quando o Corinthians enfrenta a Platense, da Argentina, na estreia da Libertadores, fora de casa.
Carreira de Fernando Diniz
Fernando Diniz tem 44 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016. Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.
Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.
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