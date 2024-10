Corinthians: Garro ou Coronado? Quem joga contra o Racing

Garro em ação contra o Racing, no jogo de ida (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 13:14 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Racing, em Avellaneda, Buenos Aires, de olho em uma vaga na final da Copa Sul-Americana. Embora possa avançar em caso de empate e vitória nos pênaltis, o Timão precisará muito provavelmente de uma vitória para garantir a classificação. Para organizar o ataque, o técnico Ramón Díaz conta com Rodrigo Garro e Igor Coronado, dois dos principais jogadores da temporada.

Garro, titular absoluto, retorna à Argentina como um dos destaques do Corinthians em 2024. Revelado pelo Instituto e com passagem pelo Talleres, ambos times de Córdoba, o meia se destaca no elenco com nove gols e 11 assistências na temporada. A contratação do jogador custou US$ 7,08 milhões (R$ 38,7 milhões) ao Timão, e ele tem contrato até o fim de 2028.

No entanto, na última segunda-feira, contra o Cuiabá, Garro começou no banco e só entrou aos 30 minutos do segundo tempo. Na vitória contra o Dorado fora de casa, quem assumiu a titularidade foi Igor Coronado, que acumula quatro gols e cinco assistências no ano. Considerando o desempenho na Copa Sul-Americana, Coronado leva vantagem: marcou três gols e deu dois passes para gol, enquanto Garro contribuiu com um gol e duas assistências na competição continental.

Outro fator que pode influenciar a escalação é o terceiro cartão amarelo que Coronado levou na partida contra o Cuiabá, o que o suspende para o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 20h, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso pode dar a Coronado uma chance de começar jogando contra o Racing, já que ele está fora do Dérbi.

No primeiro confronto, realizado em São Paulo, Racing e Corinthians empataram por 2 a 2. Se houver nova igualdade no placar no jogo de volta, a vaga para a final será decidida nos pênaltis.