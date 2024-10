Lancepédia do Corinthians; veja história, títulos e listas do Timão

Confira a Lancepédia do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 31/10/2024

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Corinthians Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Timão, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Corinthians.

Confira a Lancepédia do Corinthians (Foto: Gil Gomes/AGIF)

A influência do Corinthian FC

Iniciando o Lancepédia do Corinthians, o nome do clube foi inspirado no Corinthian Football Club, uma equipe amadora da Inglaterra que era altamente respeitada pela sua técnica e espírito esportivo. Durante uma excursão ao Brasil em 1910, o Corinthian FC impressionou profundamente os fundadores do futuro Corinthians. Aquela equipe, composta por jogadores que mantinham o futebol como um hobby, apresentava um nível técnico elevado e um futebol limpo, sem jogadas violentas ou desleais, características que marcaram a imagem do clube inglês.

Impressionados com a atuação dos ingleses e com o espírito esportivo que representavam, os fundadores do Corinthians decidiram adotar o nome Corinthians em homenagem ao clube inglês. Assim, o Sport Club Corinthians Paulista nascia com o nome inspirado por uma equipe que simbolizava o fair play e o verdadeiro amor pelo futebol.

O crescimento do nome Corinthians no Brasil

Ao longo das décadas, o nome do Corinthians tornou-se sinônimo de luta, garra e paixão popular. O clube rapidamente se destacou no cenário paulista e, em pouco tempo, conquistou uma enorme base de torcedores entre as camadas populares da cidade de São Paulo. O Corinthians se tornou o clube do povo, representando aqueles que eram excluídos do futebol elitizado da época.

Os corintianos, conhecidos por sua paixão incondicional, criaram uma cultura única ao redor do nome do Corinthians. A torcida do clube, chamada Fiel Torcida, é amplamente reconhecida como uma das mais dedicadas do Brasil. O apoio incondicional da torcida, mesmo nos momentos difíceis, é uma marca registrada do Corinthians, consolidando a identidade do clube como uma equipe que nunca desiste e sempre luta até o fim.

O significado do nome Corinthians hoje

Hoje, o nome do Corinthians é uma referência no futebol mundial, com o clube sendo um dos mais populares e bem-sucedidos do Brasil. O Corinthians conquistou títulos nacionais e internacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América, além de ter vencido o Mundial de Clubes da FIFA em 2000 e 2012.

O nome do Corinthians carrega consigo não apenas a história de um time de futebol, mas a representação de uma nação de torcedores que são conhecidos por sua lealdade, paixão e força. O clube, que começou como uma iniciativa humilde de operários em São Paulo, se tornou uma das maiores instituições do futebol mundial.

A história e as origens do escudo do Corinthians

Seguindo o Lancepédia do Corinthians, nos primeiros três anos de sua existência, o clube da capital paulista não contou com um escudo, criando um emblema somente no ano de 1913, pois foi obrigado a criar um pela disputa na Liga Paulista. O primeiro escudo do Corinthians, portanto, continha as letras "C" (Corinthians) e "P" (Paulista) entrelaçadas. Outras cinco mudanças ainda seriam realizadas nos próximos anos.

Camisa do centenário do Corinthians trazia o primeiro escudo do clube estampado no uniforme (Foto: Reprodução)

A evolução do escudo do Timão

As mudanças, no entanto, passaram a ser mais protocolares do que bruscas no escudo do Timão, que ganhou um esboço já parecido do que vemos atualmente a partir do ano de 1919, quando o modelo do escudo adotou a bandeira de São Paulo, o nome completo da instituição e a data de sua fundação.

A partir do ano de 1939, o clube também passou a adotar a âncora e os remos no símbolo da equipe, em iniciativa idealizada pelo ex-jogador do Corinthians e pintor Francisco Rebolo, muito por conta também do sucesso do Timão nos esportes náuticos.

Na medida que o tempo foi passando, o escudo corintiano foi se refinando, mas sempre mantendo o modelo que conhecemos atualmente. A bandeira do estado de São Paulo passou a ser mais ondulada, dando a ideia de dinamismo e movimento. Em 1980, com a intervenção do artista plástico Orfeu Domingues Alves Maia, o emblema passou por uma modernização, e assim o escudo do Corinthians ganhou sua forma final, que conhecemos hoje.

Escudo do Corinthians que conhecemos atualmente foi finalizado em 1980 (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Outro fato interessante é a presença das estrelas no emblema. Elas estavam presentes até o ano de 2011 e simbolizavam as conquistas nacionais e do mundial de 2000, mas foram retiradas por iniciativa do próprio clube.

A Origem da Camisa do Corinthians

Continuando com o Lancepédia do Corinthians, as cores preta e branca não foram definidas exatamente no momento da fundação do clube, em 1910. O primeiro uniforme criado era da cor creme, com o preto nas golas e nos punhos das camisas. O problema foi que, após sucessivas lavagem dos uniformes do Timão, a cor creme foi se desbotando e, como a diretoria do clube não tinha dinheiro necessário para comprar mais camisas dessa cor, o Corinthians decidiu então utilizar a cor branca como a principal de seu uniforme, junto com calções pretos.

A evolução dos uniformes do Corinthians

Até o final da década de 1940, o Corinthians utilizava basicamente o mesmo uniforme desde a sua criação, apenas com as mudanças que iam acontecendo no escudo do clube. Em 1945, foi criado o primeiro modelo preto com as linhas verticais brancas, que seriam muito populares nos dias de hoje.

Uma curiosidade interessante sobre as camisas do Corinthians é que o clube teve desde muito cedo o costume de produzir um terceiro uniforme, que apareceu pela primeira vez no ano de 1950, mas não de uma maneira tão extravagante ou diferenciada como estamos acostumados a ver entre os terceiros uniformes dos clubes. A camisa era branca com dois "vês" pretos no peito.

A partir disso, o Timão pouco mudou nos uniformes principais, mas sempre realizou grandes mudanças em seu terceiro uniforme. Os titulares e reservas sempre alternaram nas cores branca e preta, com alterações em listras e algumas estampas, mas nada muito brusco. Diferentemente dos terceiros uniformes, que vimos em cores cinza e vinho por exemplo.

Uniforme corintiano de 2013 mostra o tradicional preto com linhas verticais brancas (Foto: Piervi Fonseca/AGIF)

Confira a letra do hino do Corinthians

Salve o Corinthians

O campeão dos campeões

Eternamente

Dentro dos nossos corações

Salve o Corinthians

De tradições e glórias mil

Tu és orgulho

Dos desportistas do Brasil

Teu passado é uma bandeira

Teu presente, uma lição

Figuras entre os primeiros

Do nosso esporte bretão

Corinthians grande

Sempre altaneiro

És do Brasil

O clube mais brasileiro

Origem e história do hino do Timão

O primeiro hino oficial do Timão foi feito no ano de 1930, segundo o próprio site do clube. A composição ainda era considerada uma marchinha, oferecido ao então presidente do Corinthians, Felipe Collona. A música foi gravada pela dupla Guarani e Pirajá e possuía a seguinte letra:

"Luctar… Luctar…

É nosso lema sempre, para a glória,

Jogar… Jogar…

E conquistar os louros da victória,

E proclamar, nosso pendão

É alvinegro e sempre há de brilhar,

Luctar, viril

Para a grandeza e glória do Brasil

Corinthians… Corinthians…

A glória será o teu repouso

E nós unidos sempre

Elevaremos teu nome glorioso"

O hino do Corinthians só iria mudar a partir do ano de 1953, quando o radialista Lauro D'Avila compôs a música que iria ficar gravada na mente do "Bando de Loucos" até os dias de hoje. O hino corintiano foi devidamente popularizado no ano seguinte, com a conquista do Campeonato Paulista de 1954. Pelas informações do site do clube, o hino foi gravado pela primeira vez nos estúdios da Rádio Bandeirantes, lançado pela gravadora Continental, com a voz de Osny Silva.

Veja a história do mascote do Corinthians

Em mais um tópico do Lancepédia do Corinthians, para falarmos da origem do mascote do Timão, é importante ressaltar que existem duas histórias para contar sobre a escolha do Mosqueteiro para representar o clube, mas somente uma é considerada oficial pelo Corinthians. De qualquer forma, apresentaremos as duas logo abaixo.

A suposta origem do Mosqueteiro como mascote

Por falta de registros da época, esta não é uma versão considerada oficial pelo Timão, mas existem relatos e informações de historiadores que o Mosqueteiro teve sua primeira aparição no ano de 1913, três anos após a fundação do Corinthians. Essa versão conta que o Corinthians brigou pelo título da Liga Paulista contra outros três clubes: Germânia, Internacional e Americano.

O trio em questão era apelidado de "Três Mosqueteiros" por resistirem contra a Associação Paulista de Esportes Atléticos (APEA), que contava com os maiores clubes de elite do estado de São Paulo daquela época. O Corinthians garantiu uma vaga na Liga Paulista após fases eliminatórias, se juntando ao grupo dos três times na Liga Paulista, ganhando o apelido de "Quarto Mosqueteiro".

O Mosqueteiro é o mascote do Corinthians; confira toda a história por trás do personagem que representa o Timão (Foto: Ale Cabral/AGIF)

A versão oficial do mascote do Corinthians

A história considerada oficial pelo clube paulista conta que o mascote surgiu no primeiro jogo internacional do Corinthians, em 1929, contra o Barracas, da Argentina. Na ocasião o Corinthians ganhou o confronto pelo placar de 3 a 1. A partida rendeu uma matéria no jornal "A Gazeta", que viria a se tornar o "Gazeta Esportiva".

O relato da partida rendeu ao Corinthians uma relação com a disposição do time com o personagem da D'Artagnan, da novela "Os Três Mosqueteiros", escrita pelo francês Alexandre Durmas, em 1844, que foi atribuído ao Timão por sua garra e força de vontade. Posteriormente, o clube seria campeão paulista no ano de 1929 e 1930, sendo novamente associado às características de D'Artagnan.

Os 10 maiores ídolos do Corinthians

O Lancepédia do Corinthians te mostra os maiores ídolos do clube:

Sócrates

Sócrates, o Doutor, foi o líder da Democracia Corintiana. Atuou no Corinthians entre 1978 e 1984, conquistando dois Campeonatos Paulistas e se tornando um dos maiores ídolos do Corinthians pela sua liderança e talento.

Marcelinho Carioca

O "Pé de Anjo", Marcelinho Carioca, é um dos maiores ídolos do Corinthians. Conquistou diversos títulos, incluindo dois Brasileiros e o Mundial de 2000, sendo conhecido por suas cobranças de falta.

Rivellino

Rivellino foi um dos maiores jogadores da história do Corinthians nos anos 1960 e 1970. Apesar de não conquistar títulos importantes, sua habilidade fez dele um ídolo da torcida.

Neto

Neto foi o grande destaque da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians, em 1990. Sua liderança e técnica o tornaram um dos maiores ídolos do clube.

Casagrande

Casagrande fez história no Corinthians nos anos 1980, sendo um dos pilares da Democracia Corintiana e entrou para o hall de ídolos do Corinthians.

Cássio

Cássio é um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 2012, consolidando-se como um ídolo recente.

Luizinho

Conhecido como o "Pequeno Polegar", Luizinho foi um dos maiores ídolos dos anos 1950, destacando-se por sua habilidade com a bola nos pés e seu amor pelo Timão.

Basílio

Basílio é o eterno herói de 1977, quando marcou o gol que deu o título paulista ao Corinthians, quebrando um jejum de 23 anos sem títulos.

Vampeta

Vampeta foi peça importante nas conquistas dos Brasileiros de 1998 e 1999, além do Mundial de 2000. Sua irreverência e qualidade o tornaram um dos ídolos do Corinthians.

Dida

Dida foi um dos maiores goleiros da história do clube, fundamental nas campanhas vitoriosas do início dos anos 2000, com destaque para suas defesas em momentos decisivos.

Marcelinho Carioca está no hall de maiores ídolos do Corinthians. Foto: Daniel Vorley/AGIF

Os 10 maiores artilheiros do Corinthians

O Lancepédia do Corinthians te mostra os maiores artilheiros do clube:

1 - Cláudio Christóvam – 306 gols

Cláudio Christóvam de Pinho é o maior artilheiro da história do Corinthians, com 306 gols marcados entre 1945 e 1957, sendo decisivo em várias conquistas estaduais.

2 - Baltazar – 270 gols

Baltazar, o "Cabecinha de Ouro", marcou 270 gols pelo Corinthians nas décadas de 1940 e 1950, destacando-se pela sua precisão nas jogadas aéreas e gols decisivos.

3 - Teleco – 257 gols

Teleco, com 257 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do Corinthians. Ele brilhou nas décadas de 1930 e 1940, sendo peça chave em várias conquistas estaduais.

4 - Neco – 242 gols

Neco foi o primeiro grande ídolo do Corinthians, marcando 242 gols entre 1913 e 1930. Ele ajudou o clube em suas primeiras conquistas e é uma lenda do futebol paulista.

5 - Marcelinho Carioca - 206 gols

Marcelinho Carioca, o "Pé de Anjo", marcou 206 gols pelo Corinthians, sendo um dos maiores ídolos do clube nas décadas de 1990 e 2000, conquistando títulos como o Mundial de Clubes de 2000.

6 - Servílio - 200 gols

Ocupando a sexta posição entre os maiores artilheiros do Corinthians, Servílio marcou 200 gols, consolidando seu nome na história do clube entre os anos 1930 e 1940.

7 - Luizinho – 174 gols

Luizinho, o "Pequeno Polegar", marcou 174 gols pelo Corinthians nas décadas de 1950 e 1960, sendo conhecido por sua habilidade com a bola nos pés e por sua importância em títulos estaduais.

Um dos maiores ídolos do Timão, Sócrates está entre os maiores artilheiros do Corinthians. (Foto: Corinthians)

8 - Sócrates – 172 gols

Sócrates marcou 172 gols pelo Corinthians e foi um dos maiores ídolos do clube. Líder da Democracia Corintiana nos anos 1980, sua presença em campo era símbolo de inteligência e liderança.

9 - Flávio - 170 gols

Entre os maiores artilheiros do Corinthians, Flávio, com 170 gols, deixou sua marca indelével no coração da Fiel Torcida na década de 1960.

10 - Paulo - 147 gols

Em décimo lugar entre os maiores artilheiros do Corinthians, Paulo balançou as redes 147 vezes, contribuindo para o sucesso do Timão durante os anos de 1950.

Confira os jogadores com mais títulos pelo Corinthians

O Lancepédia do Corinthians te mostra os jogadores com mais títulos pelo clube:

10 títulos: Marcelinho Carioca

O meia, Marcelinho Carioca, abre a lista dos maiores vencedores da história do Timão com 10 troféus conquistados, incluindo um Mundial de Clubes em 2000, além de dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. O "Pé de Anjo", como foi apelidado pela torcida, realizou mais de 400 jogos pelo clube, além de marcar mais de 206 gols pelo Corinthians.

9 títulos: Cássio, Luizinho, Zé Maria, Cláudio e Del Debbio

O atleta mais novo da lista é Cássio. O goleiro, que é o segundo atleta que mais atuou pelo Timão, é também um dos maiores ídolos do clube, principalmente pelos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes no ano de 2012. A conquista de dois Campeonatos Brasileiros também o fazem ter grande credibilidade no time da Zona Leste de São Paulo.

Luizinho também carrega nove taças em seu currículo pelo Corinthians, com os títulos de três Campeonatos Paulista. Outro atleta com nove títulos e que estava no mesmo plantel de Luizinho era Cláudio, que conquistou os mesmos feitos durante a década de 1950.

Um dos maiores ídolos do Corinthians, Cássio ganhou nove troféus pelo clube paulista (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Del Debbio também possui o mesmo número de títulos, mas se destacou no Corinthians durante outros tempos, durante a década de 1920 e 1930, vencendo por sete vezes o estadual de São Paulo.

Zé Maria fecha a lista dos jogadores com este número de troféus, com destaque para um tetracampeonato no estadual, além de ter vencido outros cinco títulos que o Corinthians disputou durante as décadas de 1970 e 1980.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Corinthians

8 títulos: Ralf, Ronaldo Giovanelli, Danilo, Wladimir, Biro-Biro, Olavo, Idário, Roberto, Cabeção, Kléber e Homero

Mais jogos pelo Corinthians

O Lancepédia do Corinthians te mostra os jogadores com mais jogos pelo clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Corinthians

1. Wladimir – 806 jogos

Wladimir é o jogador com mais jogos pelo Corinthians, com um total de 806 partidas. Atuando como lateral-esquerdo, ele jogou entre 1972 e 1985, e novamente em 1987. Wladimir é lembrado por sua habilidade defensiva e também por seu papel no movimento Democracia Corintiana.

2. Cássio – 712 jogos

O goleiro Cássio é um dos grandes ídolos contemporâneos do Corinthians, com 712 jogos pelo clube. Desde 2012, ele conquistou títulos importantes como a Libertadores, o Mundial de Clubes e vários Campeonatos Paulistas. Cássio é adorado pela torcida e um dos melhores goleiros da história do Timão.

3. Luizinho – 607 jogos

Conhecido como "Pequeno Polegar", Luizinho atuou no Corinthians entre as décadas de 1940 e 1960, acumulando 607 jogos. Sua habilidade em campo e amor pelo clube o tornaram um dos maiores ídolos da história corintiana.

4. Ronaldo – 602 jogos

Ronaldo Soares Giovanelli, o carismático goleiro do Corinthians, disputou 602 jogos pelo clube. Atuando entre 1988 e 1998, ele se destacou por suas defesas e sua conexão com a torcida, sendo um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians.

O goleiro Ronaldo é um dos atletas com mais jogos pelo clube paulista (Foto: Arquivo Placar)

5. Zé Maria – 598 jogos

Zé Maria, apelidado de "Super Zé", jogou no Corinthians entre 1970 e 1983, somando 598 partidas. Como lateral-direito, ele era conhecido por sua força e dedicação, tornando-se um dos grandes símbolos da história do clube.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Corinthians

6. Biro-Biro – 590 partidas

Biro-Biro, famoso pelo seu estilo de jogo aguerrido, disputou 590 jogos pelo Corinthians. Atuando como volante entre 1978 e 1988, ele conquistou títulos importantes e é até hoje uma figura querida pela Fiel.

7. Fagner – 576 partidas

Fagner, lateral-direito, já acumula 576 jogos pelo Corinthians desde sua estreia em 2006. Com passagens de sucesso, ele se destaca por sua regularidade e desempenho, sendo um dos jogadores mais constantes da última década.

8. Vaguinho – 551 partidas

Atuando como ponta-direita entre 1971 e 1980, Vaguinho disputou 551 jogos pelo Corinthians. Ele participou de conquistas históricas e é lembrado por seu talento ofensivo.

9. Cláudio – 550 partidas

Cláudio Christóvam de Pinho, mais conhecido como Cláudio, é o maior artilheiro da história do Corinthians e disputou 550 partidas pelo clube. Ele marcou 305 gols e é uma das lendas do Timão.

10. Olavo – 507 partidas

Olavo, zagueiro que atuou entre as décadas de 50 e 60, jogou 507 partidas pelo Corinthians. Sua solidez defensiva foi fundamental para o clube em muitas competições.

Esses jogadores representam a história e a grandeza do Corinthians, cada um com sua marca especial na trajetória do clube.

Top 5 maiores contratações do Corinthians*

O Lancepédia do Corinthians te mostra as maiores contratações da história do clube:

1. Carlos Tévez – R$ 209,57 milhões (2005)

A contratação de Carlos Tévez em 2005 é considerada uma das mais impactantes e emblemáticas da história do Corinthians. O clube pagou cerca de R$ 60,5 milhões para trazer o atacante argentino, em uma negociação facilitada pela parceria do clube com o fundo de investimento MSI. Na época, Tévez era um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial e chegou ao Corinthians como uma estrela.

Carlitos Tevez foi a maior contratação da história do Corinthians (FOTO: Reginaldo Castro/LANCE!Press)

A passagem de Tévez pelo Corinthians foi relativamente curta, mas extremamente vitoriosa. O argentino foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro de 2005, marcando gols decisivos e se tornando um ídolo instantâneo da torcida corinthiana. Sua capacidade técnica, garra e liderança em campo fizeram dele um dos principais jogadores da equipe. Embora tenha deixado o clube em 2006, Tévez deixou um legado que é lembrado até hoje, e sua contratação é vista como um marco na história do clube.

2. Carlos Alberto - 128,17 milhões (2005)

Em 2005, Carlos Alberto chegou como uma das maiores contratações do Corinthians na história. O Timão fechou um acordo de R$ 37 milhões com o Porto, que na época, era o atual campeão da UEFA Champions League.

Carlos Alberto teve 95 partidas pelo Corinthians e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005. Foi embora do Timão em outubro de 2006.

3. Nilmar – R$ 96,30 milhões (2005)

Em 2005, o Corinthians também fez uma grande aposta ao contratar o atacante Nilmar, pagando cerca de R$ 27,8 milhões. Na época, Nilmar era considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro, e sua chegada ao Corinthians foi vista como uma adição importante para o setor ofensivo do time.

Nilmar teve uma passagem significativa pelo clube, ajudando o Corinthians a se manter competitivo no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais. Embora tenha sido vendido posteriormente para o futebol europeu, sua contratação marcou um período de grandes investimentos por parte do Corinthians, que buscava formar um elenco de alta qualidade para conquistar títulos importantes.

4. Alexandre Pato – R$ 90,56 milhões (2013)

Em 2013, uma das maiores contratações do Corinthians chegou com esperança com a chegada de Alexandre Pato, que estava no Milan, por R$ 40,3 milhões. Pato chegou ao Corinthians com altas expectativas, sendo considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No entanto, sua passagem pelo clube foi marcada por altos e baixos.

Apesar de ter demonstrado seu talento em momentos específicos, como em jogos importantes do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Pato nunca conseguiu se firmar como titular absoluto e enfrentou críticas da torcida por seu desempenho inconsistente. Eventualmente, ele foi emprestado a outros clubes, encerrando sua passagem pelo Corinthians sem alcançar o sucesso esperado. Ainda assim, sua contratação continua sendo uma das mais comentadas na história do clube.

5. Javier Mascherano – R$ 86,60 milhões (2005)

Javier Mascherano, outro grande nome argentino, foi contratado pelo Timão em 2005 por aproximadamente R$ 25 milhões (e está entre as maiores contratações do Corinthians), novamente com o apoio da parceria com a MSI. Mascherano já era reconhecido internacionalmente por sua habilidade como volante e por sua inteligência tática, e sua chegada ao Corinthians gerou grande expectativa.

Embora tenha tido uma passagem relativamente curta pelo clube, Mascherano foi fundamental no meio-campo corinthiano, trazendo solidez defensiva e liderança. Sua contratação elevou o nível técnico do elenco, e ele foi um dos principais jogadores do Corinthians durante sua breve estadia. Após deixar o clube, Mascherano seguiu para uma carreira de sucesso na Europa, mas sua passagem pelo Corinthians é lembrada como um dos momentos em que o clube conseguiu atrair talentos internacionais de peso.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Corinthians:

O Lancepédia do Corinthians te mostra as maiores vendas da história do clube:

10º lugar: Guilherme Arana - Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana é a décima venda mais cara da história do clube. Após se destacar pelo Timão, o lateral-esquerdo foi comprado pelo Sevilla por uma quantia de 11 milhões de euros. Depois de rodar por alguns clubes, ele retornou ao Brasil para jogar no Atlético-MG, onde é o grande titular da posição e recorrente nas convocações da Seleção.

9º lugar: Murillo - Zagueiro que é a nona maior venda da história do Corinthians, Murillo foi vendido para o clube inglês, Nottingham Forest na temporada 2023/24, por 12 milhões de euros. Ele se consolidou como titular da posição pelo clube, fazendo boas atuações, rendendo pedidos de torcedores para que ele fosse convocado à Seleção.

8º lugar: William - Mais um jogador formado pelo Timão, William é o oitavo colocado na lista. O Corinthians vendeu o jogador ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por um valor de 14 milhões de euros, na temporada 2007/08. Depois, o jogador fez grande passagem pelo Chelsea, até retornar ao Corinthians e novamente voltar ao futebol europeu. Atualmente, ele defende as cores do Olympiacos, da Grécia.

7º lugar: Javier Mascherano - Um dos poucos nomes que não foram formados no time paulista é o de Javier Mascherano. O argentino foi vendido para o West Ham, na temporada 2006/07, por 14,6 milhões de euros. O volante se destacou no futebol europeu, sendo um grande jogador na equipe do Barcelona, conquistando a Liga dos Campeões da temporada 2014/15. Ele também foi um importante atleta para a seleção argentina.

6º lugar: Carlos Tévez - Outro jogador que teve exatamente o mesmo destino de seu compatriota foi Carlitos Tévez. Ele saiu para o West Ham pelo mesmo valor de Mascherano, 14,6 milhões de euros, na mesma temporada, e é a sexta maior venda do Corinthians. Depois de passar por Londres, Tevéz fez muito sucesso nos dois grandes de Manchester, ao vencer a Champions pelo United em 2007/08, além de ser importante também na Juventus, da Itália.

5º lugar: Vampeta - Revelado pelo Vitória, da Bahia, Vampeta é o quinto colocado da lista de maiores vendas do Corinthians. O volante chegou ao Corinthians já após ter jogado pelo PSV da Holanda, e reencontrou sua carreira pelo Timão. Com o destaque, ele foi vendido para à Inter de Milão por 15,5 milhões de euros. Ele se aposentou em 2008.

4º lugar: Wesley - Mais um jogador que é Filho do Terrão, Wesley foi vendido para o futebol árabe, para a equipe do Al-Nassr, por 18 milhões de euros. Com apenas 19 anos, o atacante é a quarta maior venda da história do Corinthians.

Uma das joias recentes do Timão, Wesley foi a quarta maior venda da história do clube (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

3º lugar: Pedrinho - Também por 18 milhões de euros, Pedrinho é o terceiro colocado da lista de maiores vendas do Timão. Vendido na temporada 2020/21 ao Benfica, o jogador teve pouco espaço na Europa e se transferiu ao Shakhtar Donetsk. Ele ainda jogou pelo Atlético-MG, emprestado pelo time ucraniano.

2º lugar: Paulinho - Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012, com o Corinthians, Paulinho é o segundo da lista. O meia que recentemente se aposentou se transferiu ao Tottenham por 19,75 milhões de euros na temporada 2013/14, mas não obteve muito sucesso pelos campos ingleses. No entanto, fez sua carreira basicamente na China, também sendo um importante jogador para o Brasil na Copa de 2018. Ele ainda passou pelo Barcelona e retornou ao Corinthians em 2022, onde encerrou sua carreira.

1º lugar: Gabriel Moscardo - A maior venda do Corinthians é Gabriel Moscardo. Revelado pelo Timão, o garoto de apenas 19 anos foi vendido ao PSG por um valor de 20 milhões de euros. No entanto, ele foi prontamente emprestado ao Stade Reims, clube também francês.

Valor arrecadado pelo clube

Somando todos os valores arrecadados pelo clube durante essas transferências, o Corinthians ganhou cerca de 160 milhões de reais.

Top 5 melhores estrangeiros do Corinthians

O Lancepédia do Corinthians te mostra os maiores estrangeiros da história do clube:

Carlos Tevez

Carlos Tevez, o argentino que brilhou com a camisa alvinegra, é lembrado por sua passagem marcante entre 2005 e 2006. Com sua energia e talento, Tevez ajudou o Corinthians a conquistar o Campeonato Brasileiro em 2005. Ele é considerado um dos maiores atacantes estrangeiros do Corinthians.

Freddy Rincón

Freddy Rincón, meio-campista colombiano, foi peça chave no Corinthians entre 1997 e 2000. Ele ajudou o clube a conquistar dois Campeonatos Brasileiros e o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Sua força física e visão de jogo são lembradas até hoje pelos torcedores. Rincón é um dos maiores estrangeiros do Corinthians.

Rincón é um dos grandes estrangeiros que jogaram no clube (Foto: Corinthians)

Carlos Gamarra

Carlos Gamarra, o zagueiro paraguaio que vestiu a camisa alvinegra em 1998 e 1999, é reverenciado por sua solidez na defesa. Gamarra foi fundamental para o time conquistar o Campeonato Brasileiro de 1998 e o Campeonato Paulista de 1999, ganhando o respeito da torcida com seu estilo de jogo seguro e virando um dos maiores estrangeiros do Corinthians.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, atacante peruano, entrou para a história do clube ao marcar o gol decisivo na final do Mundial de Clubes da FIFA em 2012 contra o Chelsea. Guerrero se destacou com seus gols e sua capacidade de decisão, sendo um dos históricos estrangeiros do Corinthians.

Angel Romero

Angel Romero, paraguaio, jogou bastante pelo Corinthians de 2014 a 2019, tornando-se o estrangeiro com mais partidas pelo clube. Conhecido por sua entrega e garra, Romero foi peça importante em conquistas como o Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017. Ele voltou em 2023 e é reverenciado pela torcida até hoje.

Esses jogadores ajudaram a construir a história do Corinthians, cada um com suas características únicas. Os estrangeiros do Corinthians trouxeram talento e paixão para o clube, deixando um legado duradouro.

Estrutura do CT do Corinthians

Seguindo com o Lancepédia do Corinthians, a estrutura do CT do clube é ampla e bem equipada, oferecendo tudo o que os jogadores precisam para manter o alto rendimento. O local conta com quatro campos de futebol oficiais, um mini-campo para aquecimento e um laboratório de biomecânica para análise de desempenho e prevenção de lesões. O complexo também abriga o Centro de Preparação e Reabilitação Osmar de Oliveira (CEPROO), onde os atletas têm acesso a academia, fisioterapia, hidromassagem, piscina aquecida e áreas de recuperação.

O CT inclui um hotel com 32 apartamentos, que oferece conforto para o descanso dos jogadores e técnicos. Além disso, há um restaurante que serve refeições balanceadas e uma sala de jogos, garantindo um espaço de lazer e interação para o elenco. Para a imprensa, o local dispõe de uma sala para coletivas, equipada com tecnologia moderna e capacidade para 120 pessoas. Com essa estrutura completa, o CT do Corinthians se posiciona como um dos principais centros de treinamento do país.

Endereço do CT do Corinthians

Avenida Dr. Assis Ribeiro, s/n - Parque Ecológico do Tietê, São Paulo - SP, CEP: 03730-000.

Como chegar ao CT do Timão de carro ou transporte público

Partindo do centro de São Paulo, o CT do Corinthians está localizado a aproximadamente 18 km de distância. De carro, o trajeto até o Parque Ecológico do Tietê leva cerca de 30 a 40 minutos, dependendo do trânsito. O acesso mais direto é pela Marginal Tietê sentido Ayrton Senna, onde deve-se seguir até a saída da Avenida Dr. Assis Ribeiro, que leva diretamente ao CT.

Para quem opta pelo transporte público, é possível utilizar o metrô até a Estação Corinthians-Itaquera (Linha Vermelha), e de lá pegar um ônibus que siga até o Parque Ecológico do Tietê. O trajeto de transporte público costuma levar cerca de 1 hora, dependendo das conexões e tempo de espera entre os transportes.

A localização no Parque Ecológico do Tietê oferece fácil acesso e um ambiente tranquilo, cercado por áreas verdes. O CT do Corinthians é visitado por torcedores e utilizado em eventos do clube, tornando-se um ponto de referência para os fãs do Timão.

Onde Comprar ingressos do Corinthians

Continuando com a Lancepédia do Corinthians, os ingressos para os jogos do time podem ser adquiridos facilmente pelo site oficial Fiel Torcedor ou através da plataforma Ingresso Corinthians. A compra online é prática, segura e permite que o torcedor escolha o setor desejado e efetue o pagamento via cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Fiel Torcedor têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos e benefícios exclusivos, como acesso antecipado às vendas e preços reduzidos. A ordem de liberação dos ingressos é a seguinte:

Primeira Prioridade : Sócios Fiel Torcedor (categorias Minha Vida, Minha História, Minha Cadeira).

: Sócios Fiel Torcedor (categorias Minha Vida, Minha História, Minha Cadeira). Segunda Prioridade: Público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Corinthians

Para quem prefere adquirir os ingressos de forma presencial, há opções de pontos de venda autorizados:

Bilheteria da Neo Química Arena (Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Artur Alvim, São Paulo): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Parque São Jorge (Rua São Jorge, 777, Tatuapé, São Paulo): Aberto para vendas nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h.

Os ingressos do Corinthians adquiridos online podem ser retirados na bilheteria da Neo Química Arena mediante apresentação do voucher de compra, documento com foto e, em casos de meia-entrada, o comprovante do benefício.

Valores e setores dos ingressos

Os ingressos do Corinthians para os jogos são divididos em diferentes setores da Neo Química Arena, cada um com valores específicos. Veja os valores médios de 2024:

Leste Superior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Leste Inferior : R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada).

: R$ 100,00 (inteira) e R$ 50,00 (meia-entrada). Oeste Superior : R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada).

: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam de R$ 300,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços oferecidos.

Os sócios do Fiel Torcedor têm descontos exclusivos que variam conforme o setor escolhido e a categoria do plano. Os camarotes oferecem uma experiência diferenciada, incluindo serviços como buffet e estacionamento privativo.

Benefícios do programa Fiel Torcedor

O programa Fiel Torcedor oferece diversas vantagens aos torcedores para comprar ingressos do Corinthians:

Descontos nos ingressos : Dependendo do plano, os descontos podem chegar a até 50% do valor da entrada.

: Dependendo do plano, os descontos podem chegar a até 50% do valor da entrada. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo um lugar na Neo Química Arena antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo um lugar na Neo Química Arena antes do público geral. Eventos exclusivos: Sócios têm a oportunidade de participar de eventos especiais do clube, como visitas ao centro de treinamento e lançamentos de uniformes.

Dicas para comprar ingressos do Corinthians com Segurança

A compra de ingressos do Corinthians para os jogos deve ser feita apenas pelos canais oficiais, como o Fiel Torcedor e os pontos de venda autorizados. Comprar de cambistas ou sites não oficiais pode resultar em ingressos falsificados, impedindo o acesso ao estádio.

Compre seus ingressos com antecedência, especialmente em jogos de alta demanda, como clássicos e partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante seu lugar para torcer pelo Timão na Neo Química Arena.