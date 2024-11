Corinthians: saiba como está a negociação para contratar Hugo Souza

A negociação entre Corinthians e Flamengo para a compra em definitivo de Hugo Souza pelo clube paulista ainda depende de ajustes importantes, mas o clube paulista está otimista em fechar o acordo antes do prazo final de 30 de novembro. Caso isso não aconteça, as tratativas precisarão ser reiniciadas em dezembro.

Transfer Ban atrapalha a negociação

O Corinthians enfrenta um transfer ban imposto pela Fifa em 30 de outubro devido a uma dívida de aproximadamente R$ 4 milhões com o zagueiro Fabián Balbuena. O débito, relacionado a direitos de imagem não pagos durante sua segunda passagem pelo clube (2022-2023), impede o registro de novos jogadores nas próximas três janelas de transferências.

Para regularizar a situação, o Corinthians busca solucionar o caso ainda nesta semana. Essa resolução é essencial para finalizar a contratação de Hugo Souza, garantindo que o goleiro possa ser registrado e integrado ao elenco de forma definitiva.

Hugo Souza, atualmente emprestado pelo Flamengo até o final do ano, segue focado em sua trajetória no Timão e espera assinar um contrato de quatro anos.



No início de outubro, o Flamengo rejeitou a primeira proposta do Corinthians. A inclusão da Brax como fiador no acordo foi o principal motivo da recusa. A empresa exerceu o mesmo papel na negociação para levar Matheuzinho do Flamengo para o Corinthians no início deste ano. O clube paulista conseguiu na semana passada um novo fiador para poder concretizar a negociação.

Valores e detalhes

A transferência de Hugo Souza envolve um investimento total de R$ 7,3 milhões. Esse valor abrange R$ 4,8 milhões pelos 50% dos direitos econômicos do goleiro, R$ 1 milhão pelo empréstimo inicial e R$ 1,5 milhão em multas aplicadas por Hugo disputar três jogos contra o Flamengo durante o período de empréstimo.

O Corinthians pretende pagar o valor relativo aos direitos econômicos em quatro parcelas, com vencimentos em janeiro e julho de 2025 e 2026. Contudo, o clube também avalia a possibilidade de quitar o valor à vista, caso necessário.

Corinthians confia no desfecho positivo

Mesmo com os entraves financeiros e administrativos, a diretoria do Corinthians está confiante de que a compra será finalizada antes do prazo de 30 de novembro. Se o acordo não for concluído até essa data, as negociações terão de ser retomadas em dezembro, com novas condições.

O objetivo do Timão é assegurar o futuro de Hugo Souza no clube, consolidando o goleiro como peça-chave para a próxima temporada.