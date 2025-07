Corinthians fica no empate com o Boca em reedição de final da Libertadores

Em um dia de festa na Mercado Livre Arena Pacaembu, ex-jogadores de Corinthians e Boca que estiveram em campo na final da Libertadores de 2012 disputaram um amistoso festivo neste sábado (5). Desta vez, o Timão empatou por 1 a 1 com a equipe argentina. Mouche, ex-Palmeiras, marcou para os adversários, e Fábio Santos empatou.

Time histórico

A equipe escalada por Tite foi quase aquela que jamais saiu da memória da Fiel. Com exceções de Cássio, Ralf e Romarinho, que ainda atuam profissionalmente, o restante do elenco campeão da Libertadores em 2012 estava na festa.

O Corinthians iniciou o duelo com: Julio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Paulo André, Paulinho e Danilo; Jorge Henrique, Emerson Sheik e Liedson.

O Boca Legends começou a partida com: Abbondanzieri; Calvo, Matellán, Schiavi e Imboden; Rosada, Basualdo, Erviti e Fabián Vargas; Mouche e Carreño

Timão e Boca ficaram no empate em duelo festivo (Foto: José Manoel Idalgo / Corinthians)

Como foi o jogo?

Os 90 minutos que se sucederam no Pacaembu foram uma festa para os torcedores, mas não para Tite. Na beira do gramado, o treinador de 2012 examinava a partida com a mesma postura que tinha durante a campanha da Libertadores, de pé, com braços cruzados e cara fechada.

Em campo, os jogadores, obviamente, não tinham a mesma intensidade, mas ainda pareciam que atuavam juntos. Com triangulações, o Corinthians dominava a posse de bola, e ficou perto do primeiro gol em cabeçadas de Liedson e Sheik.

Entretanto, para o Corinthians até jogo festivo tem uma pitada de emoção. Mouche, ex-Palmeiras, fez boa jogada, e em uma rara chance do Boca Legends, finalizou com uma cavadinha e abriu o placar para os argentinos.

Nos acréscimos da primeira etapa, após cruzamento de Fábio Santos, o zagueiro do Boca colocou a mão na bola e a arbitragem marcou pênalti. O lateral-esquerdo partiu para a cobrança, deslocou o goleiro e empatou o amistoso.

No segundo tempo, Tite promoveu a entrada de Ramírez e Gilsinho, coadjuvantes naquela campanha, mas que melhoraram a equipe. O peruano deu mais ímpeto ao ataque alvinegro. O Corinthians ficou perto do empate após finalização de Sheik, mas Abbodanzieri defendeu.

Quando o Boca ousava tentou estragar a festa, Julio César defendeu bom chute de Mouche. Sheik, herói da Libertadores de 2012, sentiu e precisou sair de campo. Ao contrário daquele time, conhecido pela inesidade, os jogadores cansaram, e a partida acabou empatada por 1 a 1.