O Corinthians segue na preparação para o restante da temporada. Neste sábado (5), o clube alvinegro treinará no CT Dr. Joaquim Grava, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Foco no Brasileirão

Neste sábado (5), o Corinthians treinará na parte da manhã, no CT Dr. Joaquim Grava. Após duas semanas de folga durante a pausa no calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o elenco alvinegro se reapresentou no último sábado (28) e segue em preparação.

Reencontro de Gigantes

O Pacaembu será palco de um duelo nostálgico para os torcedores do Corinthians. às 15h (de Brasília), ex-jogadores do Timão que conquistaram o título da Libertadores de 2012 enfrentam lendas do Boca Juniors, adversário naquela ocasião. Ainda há entradas a venda neste site https://www.reencontrodegigantes.com.br/, e a partida terá transmissão da ESPN (canal fechado), SBT (TV aberta) e Nsports (Youtube).

Muitos jogadores campeões em 2012 estarão na partida. Até o momento, foram confirmadas as presenças de: Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Julio César, Emerson Sheik, Guilherme Andrade, Gilsinho, Liedson e Tite.

Timão reencontra rival da Libertadores de 2012 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Derby na base

O Timão terá compromisso contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O confronto será às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, e terá transmissão no canal da competição no Youtube.

Também terão duelos do Corinthians nos torneios estaduais das categorias sub-15 e sub-17. As partidas serão contra o Real Soccer, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, às 9h e 11h, respectivamente.

Timão terá Derby pelo Paulistão Sub-20 (Foto:Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional