Corinthians terá mudanças em dois setores para jogo com o Cruzeiro

O técnico Ramón Díaz deve promover, pelo menos, três alterações na escalação do Corinthians para o duelo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (20), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Yuri Alberto deixa futuro no Corinthians em aberto: 'Tenho o sonho de jogar na Europa'

Após cumprir suspensão devido ao acúmulo de cartões no último compromisso da equipe na competição, Matheuzinho assume a vaga de Fagner e retorna ao time titular.

Já o zagueiro Félix Torres e o volante José Martínez, foram convocados por suas respectivas seleções e enfrentarão problemas logísticos para estar à disposição da comissão técnica. Com isso, o Timão pode ter apenas Gustavo Henrique no setor defensivo, uma vez que André Ramalho e Cacá se recuperam de problemas musculares e são dúvidas.

continua após a publicidade

Outra opção no elenco, Caetano segue fora da lista de relacionados do Corinthians devido a um impasse na renovação contratual. A decisão de barrar o atleta partiu do próprio treinador argentino, após o empate em 2 a 2 com o Racing pela Copa Sul-Americana.

- É uma decisão minha. Todo mundo do futebol tem que ser agradecido ao clube que está, um dos maiores do país - afirmou Ramón Díaz durante entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Ramón Díaz promoverá alterações na escalação do Corinthians para a partida contra o Cruzeiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalação do Corinthians

Portanto, a provável escalação do Corinthians contra o Cruzeiro tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Raniele (André Ramalho) e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Sonho de Libertadores segue vivo

Após sequência de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Corinthians deixou a zona de rebaixamento e agora luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores, o que também garantiria o clube na Copa do Brasil de 2025.

O Timão soma 41 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação. Nas últimas cinco rodadas, a equipe paulista recebe na Neo Química Arena Cruzeiro, Vasco e Bahia, adversários diretos na disputa por uma vaga no torneio continental.