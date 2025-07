Saudade e nostalgia são os sentimentos que dominam o coração dos torcedores do Corinthians que estão ligados no duelo, denominado "Reencontro de Gigantes". O amistoso homenageia os 13 anos da inédita conquista do Timão na Libertadores de 2012. O técnico Tite, que comanda o time de veteranos, é um dos nomes mais comentados da partida.

13 anos de glória eterna ao Corinthians

Nesta sexta-feira (4), completam-se 13 anos da histórica conquista do Corinthians na Copa Libertadores. Em 4 de julho de 2012, o Timão venceu o Boca Juniors por 2 a 0, em um Pacaembu lotado, e levantou pela primeira vez o troféu da principal competição continental da América do Sul.

A conquista representou o fim de um longo sofrimento da Fiel, que por tantos anos sonhou com a taça. Comandado por Tite, o Corinthians vinha do título do Brasileirão de 2011, mas no início daquele mesmo ano havia sido eliminado pelo Tolima ainda na fase preliminar, a chamada Pré-Libertadores. Em 2012, no entanto, a equipe se superou e fez uma campanha histórica rumo ao título inédito.

