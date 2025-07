Corinthians e Boca se reencontram neste sábado (5), no Mercado Livre Arena Pacaembu, às 15h (de Brasília), em um reencontro entre os jogadores que disputaram a decisão da Libertadores de 2012. Mesmo com o contexto festivo, a derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Chelsea, que causou a eliminação do rival, foi assunto. Sheik, ídolo do Timão, disse que estava torcendo para o rival alvinegro, mas cutucou.

continua após a publicidade

— Eu torci, eu errei o placar do primeiro tempo, achei que ia virar 1 a 0 para o Palmeiras, mas nenhuma dúvida da eliminação, tudo normal, nada mudou, até por que eu duvido que vocês estavam esperando algo — disse o jogador em entrevista antes do duelo comemorativo.

Sheik fez parte do elenco que conquistou o Mundial de Clubes pelo Corinthians em 2012. Na ocasião, o Timão bateu justamente o Chelsea, pelo placar de 1 a 0, e conquistou o bicampeonato da competição. O ex-atacante sempre foi conhecido pelo seu jeito irreverente, e até mesmo no momento de lembrar que as brincadeiras precisam ser sadias, provocou o Palmeiras

continua após a publicidade

— Eu não sei há quantos anos existe o Mundial de Clubes, mas... não vou falar deles não, hoje é um dia especial. É óbvio que a gente tem que fomentar que as brincadeiras, não podemos esquecer, que isso pode gerar situações diferentes dos contextos, são apenas brincadeiras, só para deixar claro que não há ofensas, apenas brincadeira. Voltando, eles continuam sem Mundial — disse o ex-atacante de forma bem-humorada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Festa no Pacaembu

O amistoso comemorativo, intitulado "Reencontro de Gigantes", é uma homenagem aos 13 anos do título do Corinthians. A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e SBT (TV aberta). Entre as presenças confirmadas estão: Alessandro, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Leandro Castán, Paulo André, Luis Ramírez, Jorge Henrique, Julio César, Emerson Sheik, Guilherme Andrade, Gilsinho, Liedson e Tite.

continua após a publicidade