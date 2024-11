Corinthians: Risco de rebaixamento atrasa planejamento de 2025

O risco de rebaixamento para a Série B atrasa diretamente o planejamento do Corinthians para a temporada de 2025. Embora a vitória recente contra o Palmeiras por 2 a 0 tenha aliviado parte da pressão, o clube evita traçar planos para o próximo ano devido à incerteza sobre sua permanência na Série A.

— No momento que a gente consiga avançar no Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem muita dificuldade nessa competição, os pontos que nós temos hoje não nos livram ainda, então a gente precisa esperar os momentos certos para colocar em prática esses planejamentos. Eu te digo que a gente já está avaliando, os diagnósticos estão sendo feitos. O que eu espero é quanto antes sair dessa questão do Brasileiro e começar a planejar e pensar em 2025. Mas enquanto a gente não estiver assegurado quanto a isso, a gente precisa esperar as coisas acontecerem, porque senão a gente vai ficar especulando sobre aquilo que não é realidade — analisou o diretor-executivo do Corinthians Fabinho Soldado.

A indefinição em relação à Série A também dificulta o avanço em negociações com potenciais reforços. Embora o Corinthians mantenha contatos com jogadores de interesse, o clube adia qualquer acordo concreto, aguardando definição sobre as competições que disputará em 2025.

— É prematuro falar sobre isso, por mais que a gente entenda que em algum momento a gente vai ter que apertar o ‘start’, né? Claro, o que eu posso dizer sobre todas essas questões, nós estamos já em novembro, todas essas possibilidades estão sendo analisadas, já estão sendo estudadas, já estão sendo preparadas — garantiu o executivo alvinegro.

Planejamento inclui decisão sobre técnico

Um dos pontos cruciais para o Corinthians tomar uma decisão é sobre a permanência do técnico Ramón Díaz. O técnico Luís Castro, ex-Botafogo, foi oferecido ao presidente Augusto Melo. O argentino e sua comissão técnica, porém, contam com a confiança de Fabinho Soldado.

Ramón Díaz durante partida contra o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— A gente sabe do tamanho da transformação que está sendo feita no Corinthians. Nos permitiu sonhar com isso. Nós queríamos muito o título. Agradeço a eles. Imaginem, né, para quem está chegando, né? No meu caso, no meu cargo, se eu conseguisse ganhar títulos no Corinthians, neste primeiro momento, seria extraordinário. Só que a nossa realidade é bem dura — analisou Fabinho.

Com 38 pontos, o Corinthians está na 13ª posição. O Timão volta a campo neste sábado, 9, contra o Vitória, no Barradão, às 16h30 (de Brasília), em um confronto direto. Quem vencer, se afasta ainda mais do risco de rebaixamento e começa a vislumbrar uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025.