Corinthians e Mosquito se reencontram após rescisão conturbada

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/11/2024 - 15:16 • São Paulo (SP)

O Corinthians vai enfrentar o Vitória neste sábado (9), às 16h30, no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Além de um duelo direto contra o rebaixamento - ambos têm 38 pontos -, o jogo também servirá como reencontro entre o time paulista e um velho conhecido: Gustavo Mosquito.

O atacante de 27 anos deixou o Corinthians em julho deste ano de forma conturbada. Mosquito entrou na Justiça contra o clube paulista devido a atraso nos pagamentos de direitos de imagem e depósito de FGTS. Com a rescisão autorizada no BID, o jogador acertou sua ida ao time baiano.

- Agora, temos um confronto direto, mais um jogo muito importante para nós. Pessoalmente, será um jogo diferente, por enfrentar o Corinthians, um clube que defendi por bastante tempo, mas estou muito focado em conseguir mais um bom resultado. Teremos o apoio da nossa torcida, que é crucial para nós. Então vamos trabalhar bem durante a semana para fazer um grande jogo - disse o jogador, em entrevista ao site 'ge'.

No Vitória desde o final de agosto, o atacante rapidamente ganhou espaço na equipe titular de Thiago Carpini. Com Mosquito entre os titulares, o time tem quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Mosquito no Corinthians

Mosquito chegou ao Timão em 2018 após se destacar no Coritiba. Sem chances no time, acabou sendo emprestado três vezes para Vila Nova, Oeste e Paraná, retornou ao Timão em 2020, com mais oportunidades de atuar. No total, defendeu o Corinthians em 176 partidas, com 19 gols marcados e 13 assistências.

