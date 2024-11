Em boa fase no Corinthians, Hugo Souza define meta para 2025

Hugo Souza falou sobre suas metas pessoais para 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 07/11/2024 - 07:30 • São Paulo (SP)

Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians nesta temporada. Contratado em julho com a missão de substituir Cássio e Carlos Miguel, o goleiro se tornou uma das referências do elenco e traça um objetivo para o próximo ano: ser convocado para a Seleção Brasileira.

Desde sua contratação, Hugo Souza disputou 28 jogos com a camisa alvinegra. O goleiro foi fundamental nas campanhas do Timão na Copa do Brasil e Sul-Americana, quando o time avançou até as semifinais de ambas. O jogador se destacou nas disputas de pênaltis contra o Grêmio, nas oitavas de final do torneio nacional, e contra o Red Bull Bragantino, na mesma fase da competição continental.

Segundo dados do Sofascore, Hugo Souza realizou 102 defesas desde sua chegada ao Timão, sendo 53 feitas em chutes de dentro da área. O sucesso no Corinthians fez o jogador ser cogitado para uma vaga na Seleção Brasileira, uma meta que ele busca alcançar no próximo ano.

- Sou fã dos caras que estão na Seleção, Alisson, Ederson. Gosto do trabalho deles, acompanho há muito tempo. Temos vários bons goleiros, como Bento, John, Léo Jardim, Fábio, João Ricardo e Cássio. Temos grandes goleiros no cenário brasileiro. Pensando no próximo ciclo de Copa, de 2026, quem sabe não posso ser convocado. Tenho uma idade boa, por que não sonhar? Não vejo como um sonho distante, vejo como um sonho próximo - disse o goleiro em entrevista à TNT Sports.

Goleiro é um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Seleção Brasileira

Neste mês, o Brasil encara seus últimos compromissos do ano. No dia 14, a Seleção Brasileira encara a Venezuela, em Maturín, e cinco dias depois, tem compromisso com o Uruguai, em Salvador. Ederson, Bento e Weverton foram os goleiros convocados pelo treinador Dorival Júnior.

A primeira data FIFA do próximo ano será em março. No dia 20, o Brasil enfrenta a Colômbia, como mandante, e cinco dias depois, a Argentina, fora de casa. Os jogos ainda não têm locais definidos.

Responsabilidade de Hugo Souza

Anteriormente, Hugo Souza estava Chaves, de Portugal. O goleiro teve o desafio de substituir Cássio, ídolo e multicampeão pelo Timão, e Carlos Miguel, que se transferiram para o Cruzeiro e o Nottingham Forest, respectivamente.

Emprestado junto ao Flamengo, Hugo Souza viu no Corinthians uma chance de recuperar o prestígio de sua carreira. O goleiro foi revelado pelo clube carioca em 2020 e foi bastante elogiado pelo seu desempenho. Entretanto, com o tempo perdeu espaço e foi negociado pelo Rubro-Negro.

No Corinthians, chegou enquanto o clube amargava a zona de rebaixamento. Após quase 30 jogos no Timão, a equipe ocupa a 13ª colocação no Brasileirão e começa a sonhar com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Fica no Corinthians?

O clube alvinegro pagou R$ 1,19 milhão ao Flamengo para contar com Hugo Souza por empréstimo até o final deste ano. Com a opção de compra assegurada no acordo, o Timão tem até o dia 30 de novembro para desembolar R$ 4,7 milhões e adquirir 50% dos direitos federativos do atleta, garantindo sua permanência em definitivo.

No começo de outubro, o Flamengo recusou a primeira proposta do Timão devido ao fiador incluso no negócio, a Brax. O Corinthians assegura que a contratação será concretizada, e o presidente Augusto Melo afirma que a transferência será resolvida antes do prazo.

- Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo - disse o mandatário ao canal oficial do clube.