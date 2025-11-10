O Corinthians terá nove dias de descanso entre o duelo diante do Ceará, no domingo (8), e o próximo compromisso pelo Brasileirão, um clássico diante do São Paulo na Neo Química Arena. Nesse período sem jogos por conta da Data Fifa, o Corinthians deve conseguir recuperar seus jogadores lesionados, de acordo com a perspectiva passada pelo técnico Dorival Jr. em entrevista coletiva após o jogo.

Questionado sobre as ausências por lesão, entre elas nomes titulares como o goleiro Hugo Souza, o que também o tirou da convocação da Seleção Brasileira, e do volante Raniele, ambos com problema muscular na coxa.

Além da dupla, há uma expectativa pelo retorno do atacante Vitinho, contratado na janela de meio de ano e que fez poucas partidas até sofrer uma lesão passar por uma cirurgia para correção de lesão no menisco do joelho direito. O volante André Luiz também foi lembrado por Dorival, que espera contar logo com o atleta que virou desfalques por uma lesão ligamentar no tornozelo direito.

- Acredito que todos eles estejam em uma melhor condição logo após a Data Fifa. O Vitinho já está começando a trabalhar com bola, tem tido um desenvolvimento muito grande em relação a última lesão e eu espero que ele esteja em totais condições já na próxima partida ou na seguinte. Mas ele está num processo já bem adiantado. O André já está numa outra situação, provavelmente para o jogo seguinte, e o Hugo eu acredito que também o teremos logo mais à frente - explicou.

Entrevista coletiva Dorival Jr., técnico do Corinthians, na Neo Química Arena. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Dorival não vai poupar no Brasileirão

Apesar de fazer um campeonato de meio de tabela, o Corinthians ainda tem chances de jogar a Libertadores de 2026 e mira uma vaga para a fase preliminar através do 7º ou 8º lugar da tabela, que pode variar a depender dos classificados com vaga direta. Entretanto, ainda há no calendário do Timão a disputa da Copa do brasil, que acontecerá após o fim da liga de pontos corridos.

E mesmo com os jogos decisivos da semifinal contra o Cruzeiro e uma sonhada final de mata-mata, Dorival Jr. não pensa em diminuir o ímpeto no Campeonato Brasileiro para priorizar a reta final da Copa Do Brasil. Para o treinador, é necessário jogar as 38 rodadas para tentar melhorar a atual condição de tabela da equipe.

- Não, eu não penso nessa situação de jeito nenhum [priorizar a Copa do brasil]. Nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível e vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos condição para darmos um salto da competição e não fomos competentes para isso. Nós precisamos mudar essa chave, com certeza, buscando uma outra condição dentro do Campeonato Brasileiro - finalizou Dorival.