O elenco do Corinthians está em folga devido à pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A diretoria concedeu duas semanas de férias aos jogadores. O Timão retorna aos treinos no sábado (28).

continua após a publicidade

Agenda

A previsão é de que o Corinthians retorne das férias no sábado (28). A diretoria planeja dar 15 dias para que Dorival Júnior possa preparar a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 12 de junho, após o Mundial de Clubes, com um confronto contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

Essa decisão faz parte de um acordo trabalhista com os jogadores, que retornaram mais cedo, no dia 7 de janeiro, devido ao início antecipado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Passeio pela história

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta sexta-feira (27). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial estará aberto nesta sexta-feira (26) (Foto: José Manoel Idalgo)

Olha o Romarinho!

Há 13 anos, Corinthians e Boca Juniors se enfrentaram no primeiro jogo da final da Libertadores de 2012. Em uma La Bombonera lotada, o Timão conquistou um dos maiores resultados de sua história em Buenos Aires. O Boca saiu na frente, mas Romarinho, com uma cavadinha nos minutos finais, empatou a partida e silenciou o estádio. No jogo de volta, no Pacaembu, o Corinthians venceu por 2 a 0 e conquistou o título inédito da competição.

continua após a publicidade

Romarinho marcou no empate contra o Boca Juniors (Foto: Eduardo Viana)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional