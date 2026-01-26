Corinthians não tem previsão para pagar valor, e negociação por Alisson se arrasta

O Corinthians ainda não tem uma previsão de pagar R$ 1 milhão ao São Paulo e concretizar a contratação de Alisson por empréstimo até o fim desta temporada. O volante se despediu dos colegas do Tricolor e aguarda uma definição para defender o novo clube.

Na última semana, os clubes chegaram a um acordo para a transferência por empréstimo. Além de pagar os salários do jogador durante o período acordado, o Corinthians também teria, na visão do São Paulo, que quitar o valor de R$ 1 milhão à vista e R$ 500 mil ao longo do ano.

No Timão, o valor é tratado como um entrave burocrático e, mesmo sem a quitação, o clube entende que a negociação segue aberta. Alisson é um pedido de Dorival Júnior para a temporada, e o atleta tem interesse em defender o alvinegro.

Do outro lado, o São Paulo condiciona a liberação ao recebimento da quantia. Apesar do otimismo internamente, a diretoria tricolor não pretende flexibilizar a operação enquanto o montante não for pago.

— Eles nos pagando R$ 1 milhão agora pelo empréstimo e mais R$ 500 mil lá na frente, acho que em outubro ou novembro, ele vai fazer essa temporada no Corinthians. Enquanto não houver esse pagamento, ele é jogador do São Paulo. Por enquanto, não está nada fechado. Amanhã (segunda-feira) vamos ver se esse dinheiro vai cair na conta — disse o presidente do clube, Harry Massis.

Segundo informações do 'ge.globo', Alisson esteve no CT Dr. Joaquim Grava, mas não participou das atividades nem realizou exames.