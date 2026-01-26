menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians não tem previsão para pagar valor, e negociação por Alisson se arrasta

Timão busca alternativa para concretizar negociação por meia

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 26/01/2026
18:01
Atualizado há 1 minutos
(Foto: Marcello Zambrana/via Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Marcello Zambrana/via Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians ainda não tem uma previsão de pagar R$ 1 milhão ao São Paulo e concretizar a contratação de Alisson por empréstimo até o fim desta temporada. O volante se despediu dos colegas do Tricolor e aguarda uma definição para defender o novo clube.

continua após a publicidade

Na última semana, os clubes chegaram a um acordo para a transferência por empréstimo. Além de pagar os salários do jogador durante o período acordado, o Corinthians também teria, na visão do São Paulo, que quitar o valor de R$ 1 milhão à vista e R$ 500 mil ao longo do ano.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No Timão, o valor é tratado como um entrave burocrático e, mesmo sem a quitação, o clube entende que a negociação segue aberta. Alisson é um pedido de Dorival Júnior para a temporada, e o atleta tem interesse em defender o alvinegro.

continua após a publicidade

Do outro lado, o São Paulo condiciona a liberação ao recebimento da quantia. Apesar do otimismo internamente, a diretoria tricolor não pretende flexibilizar a operação enquanto o montante não for pago.

➡️ Aposte nas partidas do Timão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

— Eles nos pagando R$ 1 milhão agora pelo empréstimo e mais R$ 500 mil lá na frente, acho que em outubro ou novembro, ele vai fazer essa temporada no Corinthians. Enquanto não houver esse pagamento, ele é jogador do São Paulo. Por enquanto, não está nada fechado. Amanhã (segunda-feira) vamos ver se esse dinheiro vai cair na conta — disse o presidente do clube, Harry Massis.

Segundo informações do 'ge.globo', Alisson esteve no CT Dr. Joaquim Grava, mas não participou das atividades nem realizou exames.

Alisson Corinthians São Paulo
Alisson, do São Paulo, deve reforçar o Corinthians nesta temporada (Foto: Geraldo Bubniak/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias