Corinthians: Renato Augusto e Gil processam o clube e pedem R$ 16 milhões

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 22/10/2024 - 17:16 • São Paulo (SP)

Renato Augusto e Gil acionaram a Justiça de São Paulo contra o Corinthians. Os processos somam mais de R$ 16 milhões, foram movidos simultaneamente e envolvem valores pendentes relacionados a direitos de imagem e acordos anteriores.

Procurado pela reportagem do Lance!, o Corinthians informou que não se manifesta sobre processos em andamento.

Renato Augusto, atualmente no Fluminense, apresentou uma ação cobrando R$ 5,48 milhões do Corinthians. O montante é referente a valores que o jogador afirma não ter recebido, incluindo direitos de imagem e um bônus acertado no momento da assinatura de seu contrato.

Segundo a defesa de Renato, houve múltiplas tentativas de resolver a questão de forma amigável, porém, o Corinthians justificou a falta de pagamento alegando dificuldades financeiras e não se dispôs a quitar os débitos.

De acordo com o processo, o Corinthians deixou de pagar R$ 480 mil mensais em direitos de imagem ao jogador entre fevereiro e dezembro do ano passado.

Além disso, o clube não teria pago a última parcela de R$ 200 mil referente às luvas pela assinatura do contrato. Renato Augusto encerrou sua segunda passagem pelo Corinthians no final de 2023, após a nova diretoria optar por não renovar o contrato do meia.

Já o zagueiro Gil, atualmente no Santos, também acionou a Justiça para cobrar o Corinthians. A ação do defensor é ainda maior, no valor de R$ 11,37 milhões.

Gil alega que o clube deixou de quitar R$ 3 milhões referentes a direitos de imagem devidos entre julho e dezembro de 2023. Além disso, segundo a defesa do zagueiro, o Corinthians não teria cumprido um acordo anterior, feito em 2019, para o pagamento de uma dívida de R$ 8,3 milhões da primeira passagem do zagueiro pelo clube, valor que foi parcelado em três prestações, mas que, segundo ele, não foi quitado.