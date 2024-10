Coronado busca titularidade em torneio no qual brilhou pelo Corinthians

Coronado teve boa atuação contra o Fortaleza, nas quartas da Sul-Americana







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 22/10/2024 - 05:45 • São Paulo (SP)

Igor Coronado quer uma vaga no time titular. Contratado neste ano com a responsabilidade de ser um dos principais jogadores da equipe, o meia ainda não conseguiu esse status e enfrenta uma temporada como coadjuvante. Entretanto, é justamente na Sul-Americana que ele conseguiu responder positivamente.

Torcedores do Corinthians detidos após ataque a flamenguistas são soltos



O Corinthians entra em campo na quinta-feira (24), às 21h30, na Neo Química Arena, no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, contra o Racing. Disputando três torneios, com Copa do Brasil e Brasileiro, por quase toda a temporada, foi no torneio continental que Coronado teve mais oportunidades, e conseguiu desempenhar.

Brilho

Nas quartas de final, o clube alvinegro eliminou o Fortaleza. A equipe cearense é a terceira colocada do Brasileirão e era vista com favoritismo no duelo. O Corinthians venceu os dois jogos, por 2 a 0 como visitante e por 3 a 0 como mandante. Igor Coronado foi titular nos dois jogos e marcou duas vezes na série.

Foi pela competição continental que Coronado fez seu primeiro gol pelo Corinthians. No dia 28 de maio, o Timão venceu o Racing, dessa vez do Uruguai, por 3 a 0 e o meia deixou sua marca ao fazer um golaço após driblar três marcadores.

Igor Coronado comemora o gol em Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana. (Photo by Thiago Gadelha / AFP)

Titularidade

Coronado enfrenta uma concorrência forte no meio campo do Corinthians. Rodrigo Garro também foi contratado neste ano e já é um dos jogadores mais queridos pela torcida. O argentino marcou nove gols e deu oito assistências em 52 jogos pelo Timão.

Ramón Díaz já tentou escalar os dois juntos, visando ter um time mais habilidoso. A última vez que isso aconteceu não teve sucesso. Coronado e Garro foram titulares na derrota do Corinthians por 1 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Na ocasião, o Timão perdeu poder de marcação contra os cariocas e sofreu muitas finalizações no primeiro tempo. Coronado saiu no intervalo para a entrada de José Martínez, e desde então, não foi mais titular.

Desejo

No Al-Ittihad, seu último clube antes do Corinthians, o meia de 32 anos era peça central da equipe e marcou 16 gols em 71 jogos. Acostumado a ser uma estrela nos times que passou, Coronado já deixou claro que quer isso também no Timão



- Na minha carreira, acabei sempre sendo um titular nas equipes onde passei, então claro que é uma experiência nova para mim, mas venho batalhando para conquistar meu espaço, sei que a gente tem um elenco, agora ainda mais, muito qualificado, porém vou tentar dar essa dor de cabeça para eles para estar em campo. Sei das minhas qualidades, sei do que posso fazer, mas preciso de tempo dentro de campo para demonstrar- disse o jogador após o duelo contra o Fortaleza.

Oportunidade

Nos últimos jogos, Garro foi titular do Corinthians. O argentino esteve entre os 11 titulares na goleada por 5 a 2 contra o Athletico Paranaense, e no empate por 0 a 0 contra o Flamengo. Diante disso, a chance de ser poupado por Ramón Díaz é grande.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Caso Garro seja poupado para o jogo contra o Cuiabá, na próxima segunda-feira (28), pelo Brasileirão, Coronado tem grandes chances de ser a referência do clube alvinegro no duelo frente ao Racing, nesta quinta-feira (24). Será a chance do meia mostrar, novamente na Sul-Americana, que merece mais chances.