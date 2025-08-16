Garro desabafa após derrota do Corinthians: ‘Tomar porrada’

O Corinthians perdeu para o Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, e segue em seu calvário no Campeonato Brasileiro. O Timão não vence há seis rodadas na competição nacional e se aproxima, cada vez mais, de uma luta contra o Z-4.

Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. Entretanto, o Corinthians é um dos únicos times com 20 jogos na parte de baixo do torneio. Após o duelo, Garro desabafou e lamentou a má fase da equipe.

— Sabemos que estamos numa fase que estamos pagando por cada erro. Fazemos as coisas para marcar o gol e o gol não sai, depois tomamos o gol em duas jogadas que eles tiveram. Não é desculpa. A gente briga pela torcida, não estamos onde nós queremos — falou o jogador em entrevista ao 'Premiere'.

A Fiel protestou contra a equipe ao final da partida. O clima no Corinthians segue quente dentro de fora de campo, com uma crise na tabela do Brasileirão, e fora dele, com uma indefinição de quem será o presidente do Timão. As eleições estão marcadas para o dia 25 de agosto.

— É tomar porrada agora, porque as coisas não estão saindo, e trabalhar. Trabalhar para que todo clube, não só os jogadores, façam as coisas certas para que as coisas aconteçam no campo. Futebol é dentro e fora de campo — desabafou o argentino.

Timão saiu derrotado no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube alvinegro liga o sinal de alerta no Brasileirão. Sem vencer há seis rodadas, o clube alvinegro sofre para pontuar, afastar o fantasma do rebaixamento e focar na competição mata-mata.

Na próxima rodada, o Timão terá um confronto chave na luta contra o Z-4. No domingo (24), o Corinthians enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.