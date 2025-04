Corinthians relembra título sobre o Palmeiras às vésperas do Derby

O Corinthians usou suas redes sociais para relembrar a conquista do Campeonato Paulista de 2018, que completa sete anos nesta terça-feira (8). A lembrança acontece na véspera de mais um confronto entra as equipes na temporada.

Em 2018, o Corinthians conquistou o título após vencer o Palmeiras por 1 a 0 e sair com a vantagem nas penalidades, em duelo realizado no Allianz Parque. Na ocasião, o árbitro Marcelo Aparecido de Souza marcou um pênalti de Ralf sobre Dudu, mas anulou a decisão após sete minutos, em uma época que ainda não havia o uso do VAR no futebol brasileiro.

A decisão despertou a ira da direção do Palmeiras, que chegou a dizer que o torneio estava "manchado" e que era um "Paulistinha". Para provocar, a torcida do Corinthians passou a chamar o dia 8 de abril de 2018 de "PaulistinhaDay".

Timão venceu o Palmeiras na decisão do Paulistão 2018 (Foto: Maurício Rummens/Fotoarena)

Rivalidade quente

A lembrança da partida acontece menos de duas semanas do Corinthians ter vencido o Palmeiras novamente em uma final de Campeonato Paulista. No dia 27 de março, as equipes empataram por 0 a 0, na Neo Química Arena, e o Timão ficou com o troféu do torneio estadual.

O título aflorou a rivalidade entre os clubes e a final foi marcada por provocações. Memphis ficou em cima da bola no final do jogo e a repercussão fez a CBF enviar um ofício advertindo que os atletas não repitam a ação em partidas do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes somam quatro pontos na tabela, mas o Timão é o vice-líder, pelo saldo de gols, e o Verdão ocupa a sétima colocação na classificação.

O jogo será na Arena Barueri. Mandante, o Palmeiras pediu a mudança de local da partida, pois o Allianz Parque receberá uma apresentação de Gilberto Gil na mesma data.