Corinthians e América de Cali se unem em homenagens a ídolo

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Após perder na estreia, o Timão precisa vencer para se recuperar na competição continental e poder sonhar com uma vaga na próxima fase. Entretanto, a partida será marcada por um ponto em comum entre as equipes: a idolatria por Rincón.

Freddy Rincón é um dos maiores ídolos do Corinthians e ficou marcado na história do clube por levantar o troféu do primeiro Mundial de Clubes conquistado pelo Timão, em 2000. Com passagens entre 1997 a 2000, e posteriormente em 2004, o volante colombiano disputou 158 jogos pelo clube alvinegro e também foi campeão do Paulistão, em 1999, e do Brasileirão, em 1998 e 1999.

Ídolo do Timão, Rincón também fez história no América de Cali, equipe de seu país natal. O volante atuou no clube entre 1990 e 1993, fez 177 partidas e conquistou o Campeonato Colombiano em 1990 e 1992. O jogador também defendeu sua seleção nacional em três Copas do Mundo: 1990, 1994 e 1998.

Rincón faleceu em 2022, em um acidente automobilístico em Cali, na Colômbia. O velório do jogador aconteceu no Pascual Guerrero, estádio da partida desta terça-feira (8), e durou três dias. Em 2023, o Corinthians homenageou o ex-capitão em duelo contra os veteranos do Real Madrid, na Neo Química Arena.

Partida será marcada por homenagens (Reprodução/X/ Corinthians)

Homenagens

As duas equipes vão atuar com um patch no uniforme com o nome do jogador composto com a sua imagem e o número que ao atleta usou em cada clube: a 8 no Corinthians, e a 14 no América de Cali. Os dois vestiários terá uma cabine em homenagem ao Rincón.

Patch em homenagem ao jogador (Reprodução/X/ Corinthians)

Antes do pontapé inicial, os capitães de cada vão trocar uniformes com o nome do craque colombiano, uma reverência ao ídolo do Timão.