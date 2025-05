Corinthians avança na recuperação de destaque do time

O Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (19), após a vitória por 1 a 0 diante do Santos, na Neo Química Arena. Yuri Alberto marcou o único gol da partida.

O Timão iniciou os trabalhos de olho nos compromissos contra o Novozirontino, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

A principal novidade foi o meia Rodrigo Garro, que iniciou o trabalho de transição junto ao departamento de preparação física e atividades parciais com o elenco.

Ele está fora de combate desde abril, quando disputava a final do Campeonato Paulista, por causa de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Chegou a viajar à Espanha para se tratar com um fisioterapeuta recomendado por Memphis

Corinthians vence o Santos por 1 a 0, na Neo Química Arena; Raniele e Yuri Alberto celebram terceira vitória diante do Peixe na temporada. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira como foi o treino:

Os atletas que jogaram mais de 45 minutos na vitória sobre o Santos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao campo logo após uma ativação na academia.

No gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou um trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido. Cobranças de falta também foram trabalhadas nesta manhã.

A equipe corinthiana volta a treinar na manhã desta terça-feira (20) para realizar os últimos ajustes para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Timão enfrenta o Novorizontino às 21h30 da próxima quarta-feira (21), na Neo Química Arena. O Alvinegro venceu o duelo de ida por 1 a 0 com gol de Héctor Hernández. A partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, será realizada no sábado (24) na Arena MRV.