Corinthians alcança a sexta vitória seguida e quebra escrita no Brasileirão

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, na Neo Química Arena, neste domingo (24). Gustavo Henrique e Rodrigo Garro, duas vezes, fizeram os gols da partida. O resultado marcou a sexta vitória seguida do Timão no Campeonato Brasileiro, um feito que não alcançava desde 2017, última vez em que se consagrou campeão do torneio.

A atual sequência dos comandados de Ramón Díaz inclui vitórias sobre Athletico Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro e Vasco. O Corinthians pulou da 18ª posição para o nono lugar no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe possui 47 pontos na tabela de classificação.

Em 2017, na campanha do heptacampeonato do Brasileirão, o Timão somou seis vitórias consecutivas ao vencer Vitória, Atlético-GO, Cruzeiro, Vasco, São Paulo e Santos. A sequência foi fundamental no título conquistado pela equipe comandada por Fábio Carille.

Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, em confronto deste domingo (24) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Luta pela Libertadores

O Corinthians venceu mais um confronto direto na luta pela Libertadores e abriu quatro pontos de vantagem sobre o Vasco da Gama, décimo primeiro colocado na tabela. Os sete mais bem colocados garantem vaga na próxima edição da competição continental.

Caso o Botafogo vença o Atlético-MG no próximo sábado (30), pela final da Libertadores, no Monumental de Nuñez, na Argentina, mais uma vaga será disponibilizada via Brasileirão.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no sábado (30), contra o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 19h30 (de Brasília). A equipe de Ramón Díaz busca garantir a sétima vitória consecutiva no Brasileirão.