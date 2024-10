Corinthians: Ramón Díaz provoca Racing: ‘Nunca perdi naquele estádio’

Ramón Díaz lembrou bom retrospecto no estádio do Racing







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 25/10/2024 - 01:55 • São Paulo (SP)

O Corinthians amargou um empate por 2 a 2 contra o Racing, nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena. O jogo foi válido pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Para chegar na decisão, o Timão precisa vencer o Racing no El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, na partida de volta.

Ramón Díaz mostra confiança: ‘Corinthians não está eliminado’

Apesar da dificuldade de decidir um mata-mata fora de casa, Ramón Díaz se mostrou confiante. O técnico subiu o tom e declarou que nunca perdeu uma partida na casa do adversário.

- Vou dizer uma coisa. Na minha vida, eu nunca perdi uma partida no estádio do Racing. Nesse estádio eu nunca perdi e não vou perder agora. Competimos e vamos continuar competindo - disse o treinador argentino.

Como treinador, Ramón Díaz enfrentou o Racing como visitante em oito oportunidades, comandando o River Plate, Independiente e San Lorenzo, todos da Argentina. O treinador venceu quatro confrontos, empatou três vezes, e ao contrário do que enfatizou na entrevista coletiva, foi derrotado uma vez.

Ramón Díaz vai reencontrar o El Cilindro Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

A derrota

Ramón Díaz comandou o River Plate na derrota por 1 a 0 contra o Racing, pelo Campeonato Argentino de 2013. A partida aconteceu no dia 23 de novembro daquele ano. Perante 40 mil torcedores, o adversário do Timão na semifinal da {Sul-Americana] venceu com gol de Zuculini, que atualmente defende a equipe argentina.

Bom sinal

Treinando o River Plate, Ramón Díaz eliminou o Racing nas oitavas de final da Libertadores de 1997. Naquela ocasião, o jogo de ida foi no El Cilindro e terminou empatado por 3 a 3. Gallardo, Francescoli e Monserrat marcaram para os visitantes.

A partida de volta, no Monumental de Nuñez, terminou empata em 1 a 1. A decisão foi para os pênaltis e o River Plate superou o Racing ao vencer a disputa por 6 a 4. Neste ano, o destino pode se repetir caso o confronto do Corinthians termine empatado no El Cilindro.

A decisão

O Timão volta a enfrentar o Racing na próxima quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). Antes disso, o Corinthians tem um compromisso contra o Cuiabá, pelo Brasileirão. O jogo pela competição nacional será na segunda-feira (28), às 20h (horário de Brasília), na Arena Pantanal.