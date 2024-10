Com mudanças, Corinthians está escalado para duelo contra o Racing

Depay será titular no jogo desta quinta-feira (24)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 20:38 • São Paulo (SP)

O Corinthians está escalado para o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, na Neo Química Arena. Ramón Díaz preparou mudanças na equipe em relação ao último jogo, o empate em 0 a 0 contra o Flamengo, no último domingo (20), pela Copa do Brasil.

O técnico promoveu as entradas de Fagner, no lugar de Matheuzinho; Carrillo, na vaga de Talles Magno; Depay, substituindo Romero; e Gustavo Henrique deixou a equipe para a entrada de Cacá. Portanto, a equipe deve entrar em campo com esquema tático no 4-4-2, diferente da escolha de Ramón Díaz no duelo contra o Flamengo, quando optou por atuar com três atacantes.

Como de costume, o técnico não repete a escalação utilizada nas competições nacionais, Copa do Brasil e Brasileirão, no jogo da Copa Sul-Americana. O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis.

O Racing busca avançar para a decisão da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Gustavo Costas escalou a equipe com: Arias; Basso, Di Cesare, e Sosa; Mantirena, Rojas, Quintero, Nardoni e Almendra; Salas e Martínez.

Decisão

As equipes lutam por uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana. O Corinthians chegou nas semifinais após superar Red Bull Bragantino e Fortaleza, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. O Racing bateu o Athletico Paranaense em seu último confronto.

A Copa Sul-Americana é a única chance do Corinthians levantar um troféu nesta temporada. Além disso, o título é um caminho para o Timão disputar a Copa do Brasil e Libertadores.