O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), no jogo de ida da final do Paulistão. Yuri Alberto marcou para o Timão no Allianz Parque. Com o resultado, o clube alvinegro pode empatar no duelo de volta para conquistar o título.

A partida será no dia 27 de fevereiro, quinta-feira, após a Data Fifa. Durante entrevista coletiva na zona mista, o treinador do Timão relembrou a boa sequência do clube alvinegro atuando na Neo Química Arena, são 22 jogos de invencibilidade atuando como mandante.

— Sabemos que temos quase 30 jogos consecutivos vencendo em casa. Então, vai ser muito difícil para eles, e para nós também. Mas temos muita confiança, acreditamos muito no grupo. Precisamos manter a tranquilidade, continuar treinando, trabalhando e focados, porque será um jogo semelhante a este. As duas equipes serão intensas, jogarão para ganhar. Nós também, eles também — falou o treinador do Timão.

Ramón Díaz falou sobre a vitória do Corinthians e projetou o duelo de volta na final do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Diferença de patamar

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, destacou a vitória conquistada na decisão do Campeonato Paulista. Segundo o argentino, o Palmeiras possui um nível estrutural melhor que o Timão que o elenco está confiante após o jogo de ida no Allianz Parque.

— Porque estamos jogando contra uma potência da América do Sul, tanto em termos econômicos quanto estruturais. Eles não se comparam conosco, e temos que lutar com as nossas armas. Mas, dentro do vestiário, isso nos dá muita confiança, porque não é fácil jogar aqui. Nos dá confiança, alegria e, acima de tudo, tranquilidade — disse o auxiliar do Corinthians.