Corinthians quer ‘revanche’ contra o Fortaleza na Sul-Americana

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (24), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana. Com o apoio da torcida, o Timão quer eliminar o carrasco da última edição de torneio.

Em 2023, o Corinthians foi eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Sul-Americana. No primeiro jogo, o Fortaleza venceu por 2 a 0 no Castelão, com gols de Yago Pikachu e Tinga. Na volta, empate de 1 a 1 na Neo Química Arena, com gols de Yuri Alberto, para o Timão, e Zé Welison, para o Leão.

Assim, na edição seguinte, o duelo está se repetindo nas quartas de final. Dessa vez, no jogo de ida, o Corinthians venceu o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão. Na volta, o clube cearense precisará vencer os alvinegros por, pelo menos, 2 a 0 para forçar a decisão por pênaltis.

Com o resultado da primeira partida, o Timão quebrou uma escrita de mais de dois anos sem vencer o Leão, em todas as competições.

Números positivos

Para confirmar a classificação, o Corinthians acredita no apoio da torcida, que foi fundamental para o mês de setembro positivo da equipe. Em 2024, são 26 jogos no total, com 13 vitórias, oito empates e cinco derrotas. A única derrota por dois de diferença foi no Paulistão, contra o Novorizontino.

Por sua vez, o histórico do confronto contra o Fortaleza é favorável ao Corinthians. São 35 jogos, 19 vitórias corintianas, nove empates e sete triunfos do Tricolor. Além disso, o Leão nunca venceu o Timão em casa.

