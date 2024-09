Romero abre o jogo sobre possível renovação com o Corinthians

(Foto: Walmir Cirne/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 23/09/2024 - 04:20 • São Paulo (SP)

O atacante Romero, autor de dois dos três gols da vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO na última rodada do Brasileirão, tem motivos para comemorar e, também, para se lamentar. Ele tem contrato com o clube próximo do fim. E o fato de ser o artilheiro da Neo Química Arena, aliado a balançar as redes em partidas importantes, deixam o paraguaio feliz. No entanto, o jogador acredita que não tem a valorização que merece.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O contrato de Romero com o Corinthians se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, e o clube ainda não negociou a renovação com o paraguaio. Apesar disso, pode ser que as partes nem precisem conversar sobre o assunto, já que o atual acordo prevê uma renovação automática por mais um ano a partir de cumprimento de metas e, uma delas é em relação à quantidade de jogos que entrar em campo.

- A gente vai sentar para falar o que é melhor para o Corinthians. Claro que as marcas, títulos e esses gols decisivos são importantes para mim e minha carreira dentro do Corinthians. Quem decide é o presidente e a diretoria, eles vão ver se querem renovar ou não. Estou à disposição, já falei isso. Vamos ver o que vai ser no futuro. Mas nem eles e nem eu estamos pensando nisso agora. O mais importante é tirar o Corinthians dessa situação - resumiu Romero, após a partida contra o Atlético-GO.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O atacante tem 37 gols marcados na Neo Química Arena, números que o tornam o maior goleador da casa corintiana. Com 61 gols pelo Corinthians, Romero também é o maior artilheiro estrangeiro do clube alvinegro.

- Aqui dentro, sempre trato de ver o presente. Quero tirar o Corinthians dessa situação incômoda e fechar com um título, quem sabe dois. Seria muito bom para a minha carreira. Fora do Corinthians, quero voltar para a seleção paraguaia e jogar uma Copa do Mundo. Mas, até agora, só penso aqui dentro - completou o jogador.