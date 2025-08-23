O Brasileirão Feminino Sub-17 está perto de conhecer seu grande campeão. Neste sábado (23), às 11h, Grêmio e Corinthians decidem o título no estádio Francisco Novelletto. A partida será transmitida pela TV Brasil.

Esta é a terceira final do Grêmio, que já conquistou o campeonato em 2023 diante do Flamengo. Já o Corinthians, chega à sua primeira decisão do sub-17 e pode conquistar o troféu inédito.

Caminho do Grêmio até a final com o Corinthians

O Grêmio terminou a primeira fase do Brasileirão Feminino Sub-17 com 100% de aproveitamento, derrotando Criciúma, Amazônia FC e Mixto-MT, que compunham o Grupo B. Foram 71 gols feitos e nenhum sofrido. Na estreia, goleou o time amazonense por 20 a 0.

Na segunda fase, encarou o Centro Olímpico-SP, tradicional clube formador no futebol feminino, e venceu com folga em dois jogos. Primeiro, por 3 a 1 jogando em São Paulo. Já em Porto Alegre, fez 7 a 1.

Para chegar à final, as Mosqueteiras passaram pelo São Paulo na semi. Venceram por 3 a 1 na ida e por 2 a 1 na volta, jogando em casa.

Grêmio teve 100% de aproveitamento na primeira fase (Foto: Angelo Pieretti / Grêmio)

Caminho do Corinthians até a final diante do Grêmio

No Grupo D, o Corinthians enfrentou Centro Olímpico, UDA-AL e Recanto da Criança-AM. Com cinco vitórias e uma derrota (para o time paulista), passou na liderança com 38 gols feitos e apenas três sofridos.

Nas quartas de final, teve um duro embate com a Ferroviária. Perdeu a ida no Parque São Jorge por 1 a 0, mas venceu a volta na Fonte Luminosa pelo mesmo placar. Nos pênaltis fez 3 a 1 e avançou para as semifinais.

Contra o Internacional, bicampeão brasileiro na categoria, empatou a ida em 1 a 1 em São Paulo e venceu a volta em Porto Alegre por 3 a 1.

Corinthians foi líder do Grupo D (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

Confira as finais do Brasileirão Feminino Sub-17

Em 2022, o título foi disputado por Santos e Internacional em dois jogos. As Gurias Coloradas venceram os dois, primeiro na Vila Belmiro, por 1 a 0, depois no Sesc Protásio Alves, por 2 a 1, sagrando-se campeãs da primeira edição do Brasileirão Feminino Sub-17.

No ano seguinte, as Gurias Gremistas voltaram à decisão, dessa vez contra o Flamengo. A final foi disputada em jogo único, que terminou empatado em 2 a 2. Nos pênaltis, o Grêmio venceu por 5 a 3.

Já em 2024, o Brasileirão foi decidido em um GreNal. Em partida única, os times empataram em 2 a 2 e, nas penalidades, o Internacional saiu vitorioso, conquistando o título pela segunda vez.